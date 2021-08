Riot introduzirá Recompensas de Objetivos como nova mecânica de retorno na pré-temporada de 2022 do LoL

Na próxima pré-temporada de League of Legends, a Riot Games está planejando adicionar outra mecânica de retorno chamada Recompensas de Objetivos, incentivando ainda mais o jogo em torno de objetivos neutros.

Não foram dados muitos detalhes pela Riot sobre o novo sistema, além do fato de que ele dará às equipes “opções mais estratégicas para voltar ao jogo por meio de objetivos”, proporcionando outro caminho para os jogadores quando as coisas não estão indo muito bem em Summoner’s Rift. Este sistema provavelmente irá encorajar mais jogo em torno de dragões, Arautos e Barão para ambos os times, enquanto um esquadrão tenta encontrar um caminho de volta para a partida, enquanto o outro tenta exterminar seus oponentes.

Na nona temporada do LoL, a Riot introduziu as Recompensas de Campeão e tropa como uma forma de os jogadores equilibrarem um jogo perdedor ganhando ouro extra sempre que abatem jogadores inimigos que têm grandes vantagens.

A duração do jogo é uma preocupação que a Riot já está considerando. Este sistema de Recompensas de Objetivo pode fazer com que as partidas se arrastem ainda mais, uma vez que os jogadores não serão diretamente forçados a entrar em conflito com o time inimigo. Mas os desenvolvedores acham que a duração média do jogo está “em um bom lugar”, então eles não querem fazer nenhuma mudança que possa causar um efeito adverso nisso.

O sistema ainda está sendo ajustado para que a diferença de habilidade não seja invalidada por essas mudanças. “Se você tem muita aptidão, está dominando seu rival de rota e tomando a liderança da partida, essa vantagem não deveria simplesmente desaparecer por completo”, disse a Riot.

Mais informações chegarão à medida que nos aproximamos do final do ano. O balanceamento será uma grande parte do novo sistema de recompensas, já que isso pode alterar o fluxo do jogo atual. Os desenvolvedores vão procurar encontrar o ponto ideal quando se trata de dar mais chances de criar um retorno, enquanto também garantem que os jogadores do LoL ainda possam terminar um jogo de forma decisiva.

