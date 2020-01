Riot atualiza XP, moeda e recompensas de Legends of Runeterra

A Riot Games fez ajustes a seu primeiro jogo de cartas digital, Legends of Runeterra.

Com beta aberto marcado para 24 de janeiro, LoR continua melhorando a cada atualização. Várias grandes mudanças foram reveladas nas notas de atualização do beta aberto, incluindo quantidade de XP ganha, custos relativos de moedas e recompensas.

Atualizações de XP de LoR

A Riot quer reduzir o número de jogos em que você precisa trabalhar muito para ganhar XP, aumentando a quantidade ganha nas três primeiras vitórias e nas derrotas.

A primeira vitória do dia concede 400 XP.

A segunda vitória concede 200 XP.

A terceira vitória concede 100 XP.

Vitórias após a terceira concedem 200 XP.

Derrotas concedem 100 XP.

Missões Diárias concedem entre 1.000 e 1.500 XP.

Também houve uma redução no XP ganho ao atingir 11 vitórias no dia.

Vitórias por dia

11 a 15 vitórias: 150 XP por vitória.

16 a 20 vitórias: 100 XP por vitória.

21 a 30 vitórias: 50 XP por vitória.

31 ou mais vitórias: Sem XP ganho.

Derrotas por dia

5 a 10 derrotas: 75 XP por dia.

11 a 20 derrotas: 50 XP por dia.

21 ou mais derrotas: Sem XP ganho.

Expedições

Vitórias em Expedições: 100 XP

Derrotas em Expedições: 50 XP

Bônus ao completar Provação: 0 a 2.000 XP, dependendo da quantidade de vitórias.

Recompensas diárias e semanais

As recompensas diárias e semanais vão receber melhorias, com a adição de Emblemas de Expedição no Cofre e aumento de Fragmentos. Como LoR tem seu próprio sistema de pagamentos, compatível com a Play Store do Google e a App Store da Apple, os valores de fragmentos e moedas foram ajustados.

“Também tivemos que ajustar os valores dos Fragmentos para manter a relação de 10:1 entre os custos dos Fragmentos e das Moedas para adquirir conteúdo. Além disso, fizemos alguns ajustes nos valores relativos dos Fragmentos”, a Riot explicou.

A quarta cópia de uma carta Épica ou Rara concede mais fragmentos, e uma Comum concede menos;

Curingas Comuns estão mais baratos com fragmentos e moedas, e curingas Épicos aumentaram de preço;

Aumenta o número de Fragmentos como recompensa. A Riot quer incentivar os jogadores de LoR a competir em Expedições, aumentando o número de fragmentos ganhos;

Adicionado um Emblema de Expedição às recompensas do Cofre de nível 10 ou mais;

Carta de Campeão aleatória removida do Cofre de nível 10 ou mais.

Mudanças à Moeda

A loja de LoR usa Moedas como valor monetário, não mais Riot Points. Para coincidir com os padrões de preço da Play Store do Google e da App Store da Apple, foram feitos ajustes. As quantidades de moeda exibidas no beta anterior eram equivalentes a Riot Points.

A quantidade de moedas por dinheiro foi reduzida, mas os preços também caíram. Antes, 10 dólares compravam 1.380 moedas e uma carta de campeão custava 400 moedas. Depois da atualização, 10 dólares valem 1.000 moedas, mas uma carta de campeão custa 300.

Quem participou e comprou moedas no beta anterior deve receber o número atualizado de moedas desta vez.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de janeiro.