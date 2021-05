Cada jogo é único de seu jeito, mas todos os títulos se encaixam em determinados gêneros, o que facilita sua categorização. Há alguns que gêneros existem desde as décadas de 1960 e 1970, enquanto muitos outros foram inventados e aprimorados décadas depois.

A invenção de novos gêneros depende da imaginação dos desenvolvedores e do que podem criar com os recursos à sua disposição. As raízes de League of Legends datam de uma modificação feita por fãs no jogo Warcraft III, chamada de Dota. Com dois times de cinco jogadores, Dota foi um sopro de ar fresco quando saiu. O número de personagens disponíveis crescia a cada dia e a jogabilidade era mais acessível que a de Warcraft III e a de StarCraft, graças aos controles simplificados.

Dota se tornou um fenômeno, então as grandes desenvolvedoras acabaram percebendo que o jogo era uma modificação simples com pouco espaço em geral para design. Nos estágios iniciais de Dota, muitos desenvolvedores se ofereceram para trabalhar no jogo, adquirindo assim o conhecimento necessário para criar jogos parecidos em grandes desenvolvedoras. Além da S2 Games, a Riot Games foi um dos primeiros estúdios a contratar um desenvolvedor que havia trabalhado em Dota, criando sua própria versão do jogo, chamada League of Legends. Com a ajuda de Steve “Guinsoo” Feak, League of Legends chegou ao mercado como uma alternativa a Dota, mas mais bonita, com mais espaço para o design e mais recursos.

Que tipo de jogo é League of Legends?

LoL faz parte do gênero “multiplayer online battle arena” (MOBA), ou “arena de batalha online multijogador” em tradução livre. Dota 2, Heroes of the Storm e SMITE são outros MOBAs conhecidos, que aprimoram a fórmula criada no Dota original. MOBA é, tecnicamente, um subgênero do gênero clássico de estratégia em tempo real (RTS), com o objetivo único de destruir a base do time oponente.

Embora haja diferenças fundamentais e personagens diferentes, todos os MOBAs têm a mesma ideia básica. No LoL, os jogadores escolhem seus campeões entre várias opções e enfrentam a equipe inimiga com a ajuda de seus aliados.

Mesmo que League of Legends pareça bem complicado a princípio, o jogo também tem uma experiência robusta que ajuda novos jogadores a pegarem o jeito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 04 de maio.