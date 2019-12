Perkz, da G2, classifica Rekkles como o melhor ADC de League no Oeste

Ontem, a estrela da G2 Esports, ADC, Luka “Perkz” Perković deu aos fãs do League of Legends uma resposta à antiga pergunta: quem é o melhor do Ocidente na rota inferior?

Durante a transmissão no Twitch, Perkz classificou outros ADCs com os quais ele jogou, com base em sua experiência no LEC Summer Split de 2019 em diante. As classificações de Perkz são as seguintes:

Martin “Rekkles” Larsson Yiliang “Doublelift” Peng Kasper “Kobbe” Kobberup Steven “Hans Sama” Liv Elias ” Upset” Lipp Patrik Jírů Zachary “Sneaky” Scuderi

Rekkles ficou em primeiro lugar na lista de Perkz, porque ele é capaz de jogar com todos campeões do meta, como Xayah, Kai’Sa e Sivir, em um nível alto, de acordo com Perkz. Além disso, o ADC da G2 sugeriu que Rekkles é o melhor jogador de Xayah entre os jogadores da rota inferior do ocidente e elogiou a estrela da Fnatic por na rota inferior com composições únicas como Garen e Yuumi.

Doublelift ficou em segundo para Perkz por causa de sua incrível habilidade e força com composições incomuns, como Varus e Tahm Kench e Kai’sa e Galio. Doublelift só ficou atrás de Perkz por não jogar de Xayah tão bem como Rekkles. Kobbe ficou bem atrás do Doublelift, em parte, por causa de sua drástica melhoria da primavera ao verão. A estrela da G2 elogiou Kobbe por sua capacidade de lutar em equipe e de carregar jogos por causa disso.

Chegando à segunda metade de sua lista, Perkz apontou Hans Sama como o melhor jogador da fase de rotas de todos os outros da sua lista. Perkz fechou sua lista com Sneaky como o jogador mais fraco em sua classificação. “[Sneaky] não é tão bom na rota, então ele não faz tanto”, disse Perkz.

Obviamente, Perkz jogou contra alguns jogadores mais do que outros e sua lista não inclui todos os jogadores ocidentais, mas é uma perspectiva interessante de outro jogador profissional.

Artigo publicado originalmente em inglês por Elena Endres no Dot Esports no dia 15 de dezembro.