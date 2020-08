Incendiar de visual novo na atualização 10.18 de LoL

Incendiar, o feitiço invocador de dano ao longo do tempo do LoL, está recebendo uma atualização de efeito visual muito necessária na Atualização 10.18.

A atualização, de acordo com o artista de VFX do LoL, Sirhaian, irá “melhorar a qualidade visual [do feitiço] enquanto reduz muito o quão barulhento era, mas tentando manter seu nível de importância.”

O novo e aprimorado Inendiar é muito mais vibrante e colorido do que sua versão atual. É mais claro e fácil de ver, e em uma luta de equipe confusa com feitiços e efeitos visuais explodindo à torto e a direito, quase certamente se destacará.

Ele também comunica claramente quando os tiques individuais do feitiço ocorrem, pulsando em laranja e amarelo brilhante a cada segundo. Isso deve dar aos jogadores uma boa ideia da duração do feitiço, permitindo-lhes reagir de acordo, com Purificar, cura ou simplesmente fugindo.

O artista de VFX líder do LoL Oliver “Beardilocks” McDonald descreveu todas as atualizações visuais que virão para a Atualização 10.18. O objetivo dessas “atualizações de escopo menores é melhorar a clareza geral da jogabilidade do VFX enquanto trazê-los aos padrões modernos de League of Legends”, disse Beardilocks em um post no Reddit.

Assim como o Incendiar, alguns dos campeões mais antigos do LoL, Nocturne, Viktor e Malazhar, estão sendo “embelezados” e “modernizados” na Atualização 10.18.

Todas essas mudanças devem entrar em vigor no APT nos próximos dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de agosto.