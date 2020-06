Conheça o elenco de todos os times do Summer Split 2020 da LCK

Os últimos anos foram difíceis para os fãs coreanos de League of Legends, mas o jogo continua e o Summer Split 2020 está logo aí. Isso significa que vários times ainda podem fazer mudanças a seus elencos antes que a próxima fase comece.

Para acompanhar todas as novidades e mudanças confirmadas, juntamos todas as informações que saíram sobre os times da LCK até o momento.

Afreeca Freecs

Topo : Kiin

: Kiin Caçador : Dread, Spirit

: Dread, Spirit Meio : ALL IN, Fly

: ALL IN, Fly Atirador : Mystic

: Mystic Suporte: Jelly

A Afreeca Freecs vem de outra temporada promissora na LCK. Mas, depois de quase ficar entre os quatro melhores, a equipe caiu para o sexto lugar na segunda metade do torneio.

Apesar de não ter ido tão bem, o time decidiu manter todos os mesmos jogadores para o Summer Split.

SeolHaeOne Prince

Topo : Jeon “ikssu” Ik-soo

: Jeon “ikssu” Ik-soo Caçador : Sung “Flawless” Yeon-jun

: Sung “Flawless” Yeon-jun Meio : Son “Mickey” Young-min

: Son “Mickey” Young-min Atirador : Lee “HyBriD” Woo-jin

: Lee “HyBriD” Woo-jin Suporte: Park “Secret” Ki-sun

A equipe SeolHaeOne Prince foi promovida para a LCK em novembro do ano passado, ao vencer a Jin Air Green Green Wings. No Spring Split, ficaram em um respeitável sétimo lugar, que garantiu confortavelmente sua vaga na liga.

No meio da temporada, o time contratou o meio Mickey, que era da Excel Esports. A novidade deve fortalecer a SeolHaeOne Prince em sua jornada no Summer Split.

Damwon Gaming

Topo : Neguri

: Neguri Caçador : Canyon

: Canyon Meio : ShowMaker

: ShowMaker Atirador : Ghost

: Ghost Suporte: BeryL

A Damwon foi uma das únicas equipes a manter todo seu elenco igual para o Spring Split, na época. Agora, pelo quarto split consecutivo, decidiram novamente manter o elenco igual.

DragonX

Topo : Choi “Doran” Hyeon-joon

: Choi “Doran” Hyeon-joon Caçador : Hong “Pyosik” Chang-hyeon

: Hong “Pyosik” Chang-hyeon Meio : Chovy

: Chovy Atirador : Deft

: Deft Suporte: Ryu “Keria” Min-seok

A DragonX trabalhou incansavelmente para desenvolver sua equipe ao longo da temporada, e valeu a pena. Os dois novatos do time, o caçador Pyosik e o suporte Keria, superaram todas as expectativas. Junto com Doran, Chovy e Deft, a DragonX tem grandes chances no Mundial da próxima temporada.

Gen.G

Topo : Kim “Rascal” Kwang-hee

: Kim “Rascal” Kwang-hee Caçador : Clid

: Clid Meio : Bdd

: Bdd Atirador : Ruler

: Ruler Suporte: Life

Depois de terminar a temporada regular em primeiro lugar com um placar de 14-4, qualquer mudança à formação da equipe está simplesmente fora de cogitação. A Gen.G inevitavelmente perdeu o último embate, na final, para a T1, mas continua sendo um dos melhores times.

Hanwha Life

Topo : CuVee

: CuVee Caçador : Haru

: Haru Meio : Kim “Lava” Tae-hoon

: Kim “Lava” Tae-hoon Atirador : Oh “Vsta” Hyo-seong

: Oh “Vsta” Hyo-seong Support: Lehends

Quase no rebaixamento, a Hanwha Life conseguiu manter sua vaga na LCK. A equipe teve alguns momentos mais promissores durante o Spring Split, mas acabou caindo para as últimas colocações, com placar de 6-12.

O substituto Laner Lava, da rota do meio, será promovido, substituindo Tempt no Summer Split. A mudança deve renovar a dinâmica do time, mas ainda não sabemos como a Hanwha vai jogar na próxima fase.

KT Rolster

Topo : Smeg

: Smeg Caçador : Kim “bonO” Gi-beom

: Kim “bonO” Gi-beom Meio : Ucal

: Ucal Atirador : Aiming

: Aiming Suporte: TusiN

A KT se recuperou na segunda metade do Spring Split 2020 da LCK, depois de começar a temporada deixando a desejar. Após quatro derrotas consecutivas, eles subiram para o quarto lugar, seu melhor resultado em anos.

Apesar do desempenho, o time trouxe de volta dois antigos jogadores da KT, Smeb e Ucal, para o Summer Split. Com isso, o time deve ficar mais forte e, se tudo sair como previsto, subir ainda mais nas colocações na próxima fase da competição.

SANDBOX Gaming

Topo : Park “Summit” Woo-tae

: Park “Summit” Woo-tae Caçador : Kim “OnFleek” Jang-gyeom

: Kim “OnFleek” Jang-gyeom Meio : Yoo “FATE” Su-hyeok

: Yoo “FATE” Su-hyeok Atirador : Moon “Route” Geom-su

: Moon “Route” Geom-su Suporte: Kang “GorillA” Beom-hyun

A SANDBOX Gaming caiu para a lanterna no Spring Split 2020, com placar de 5-13. Mas, depois de entrar na série de promoção contra a Griffin e a Seorabeol, ficou evidente que o lugar da equipe era dentro da liga. Apesar da derrota de 2-0 para a Team Dynamics, as vitórias contra Griffin e Seorabeol foram dominantes.

Uma novidade chocante é que o time contratou Jakob “YamatoCannon” Mebdi, da LEC, antes da próxima fase da temporada. É a primeira vez que um técnico ocidental é contratado para um time coreano de League of Legends.

T1

Topo : Kim “Canna” Chang-dong

: Kim “Canna” Chang-dong Caçador : Moon “Cuzz” Woo-chan

: Moon “Cuzz” Woo-chan Meio : Faker

: Faker Atirador : Teddy

: Teddy Suporte: Effort

A T1 ficou com seu elenco inteiro para o Summer Split 2020.

Na fase eliminatória do Spring Split da LCK, a equipe dominou, perdendo apenas uma partida para a DragonX nas semifinais antes de acabar com a Gen.G na final em si.

A T1 deve estar ansiosa para repetir o bom desempenho na próxima fase e garantir o primeiro lugar da região para o Mundial 2020.

Team Dynamics

Topo : Lee “Rich” Jae-won

: Lee “Rich” Jae-won Caçador : Kim “Beyond” Kyu-seok

: Kim “Beyond” Kyu-seok Meio : Lee “Kuzan” Seong-hyeok

: Lee “Kuzan” Seong-hyeok Atirador : Seo “Feiz” Dae-gil

: Seo “Feiz” Dae-gil Suporte: Kim “GuGer” Do-yeop

A Team Dynamics é a novidade da vez.

Os cinco passaram pela Challengers Korea (Circuito Desafiante coreano) antes de vencer a SANDBOX Gaming e a Seorabeol Gaming em séries melhores-de-três seguidas na fase de promoção.

O topo Lee “Rich” Jae-won e o meio Lee “Kuzan” Seong-hyeok são as maiores personalidades do time. Com estilo de jogo agressivo, os dois vão tentar deixar sua marca na LCK.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de junho.