Colhedor de Essência e Manamune são enfraquecidos no APT do LoL

Dois itens básicos para Ezreal que mal são usados ​​por outros campeões, Colhedor de Essência e Manamune, estão sendo enfraquecidos na última versão do Ambiente Público de Teste do League of Legends.

O custo da Manamune está aumentando em 100 de ouro total, de 2.900 para 3.000. Seu custo de combinação também saltará de 1.050 para 1.150.

Colhedor de Essência terá 10 de DdA a menos, concedendo a seus usuários apenas 45 em vez de 55. Os enfraquecimentos para ambos os itens parecem ter como alvo Ezreal, que tem crescido em popularidade nas atualizações recentes.

Não está claro por que a Riot está mirando nesses dois itens, uma vez que existem alguns itens fora da curva que estão definindo o meta, como Barreira Verdejante, Regenerador de Pedra Lunar e Hemodrenário. Com poucos campeões comprando Manamune e Colhedor de Essência agora, sem dúvida seria melhor mirar campeões de alto desempenho com outros enfraquecimentos diretos em vez de tornar esses itens piores para todos os campeões do LoL.

Se esses enfraquecimentos chegarem aos servidores ativos, o Ezreal provavelmente cairá em desgraça mais uma vez após ser impactado negativamente pelas mudanças de itens durante a última pré-temporada. Suas itemizações anteriores não são tão fortes agora, já que o pico de dano que eles forneceram não é tão impactante e custam mais ouro no longo prazo.

Todas as mudanças no APT são provisórias e sujeitas a alterações antes de chegar aos servidores ativos. Com a atualização 11.4 acabando de ser lançada, essas mudanças provavelmente serão lançadas durante a atualização 11.5, a menos que a Riot as retire.

