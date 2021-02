As 5 melhores skins de Sona em League of Legends

Chegue no jogo com estilo.

Sona é uma das suportes mais populares de League of Legends. Suas habilidades são fáceis de aprender e versáteis na hora de fortalecer aliados ou atrapalhar inimigos.

Desde que foi lançada no jogo, Sona tem sido uma das suportes mais consistentes nas ranqueadas e nos modos casuais. Graças a sua popularidade e ao estilo de jogo simples, Sona também ganhou várias skins diferentes. Ao todo, a suporte tem nove skins para escolher.

Confira algumas das melhores skins de Sona em League of Legends.

As cinco melhores skins de Sona em League of Legends

Sona Fliperama

Sona Fliperama, provavelmente a skin mais popular de Sona, aparece no jogo com frequência. Parte da primeira leva da linha Fliperama, a skin mostra um painel de fliperama no lugar do Etwahl de Sona. Além da mudança de arma, Sona também muda de visual: estrelas e arco-íris complementam a estética brilhante e divertida. Com essa skin, Sona ganha várias animações diferentes e sons inspirados em jogos antigos de videogame.

Esta skin épica custa 1.350 RP, mas é divertida, retrô e uma das melhores de Sona.

Sona DJ

Seguindo seu tema musical, a Sona DJ substitui o Etwahl por um console de DJ. Essa skin Ultimate é um dos visuais mais trabalhados entre todos os campeões do jogo e traz várias melhorias, incluindo formas diferentes com texturas animadas, partículas únicas nas habilidades e ataques, além de novas animações. Como é uma skin inspirada em música, a Riot também criou sons elaborados que acompanham o visual da skin.

A skin é uma das mais impressionantes de todo o LoL. Mas o alto nível de qualidade tem um preço, que no caso dessa skin é de 3.250 RP. Se você joga muito com Sona, pode valer a pena, mas esse não é o caso de muita gente, então não será uma skin para todos.

Sona Pentakill

Mais uma skin musical de Sona. Mas a Sona Pentakill traz algo completamente diferente para os fãs. A linha de skins da banda de metal está disponível para todos os campeões integrantes em League of Legends e Sona Pentakill é um dos visuais mais diferentes da campeã. Com uma nova versão ameaçadora da arma, correntes e visual em couro preto, a skin se destaca do resto da coleção de Sona.

Se quiser uma versão mais sombria da Sona, a Sona Pentakill é a skin para você.

Sona Odisseia

Sona Odisseia é uma abordagem diferente para a campeã e o resultado é divino. A skin tem certa inspiração Asteca e é uma das poucas de Sona que não está relacionada à música de alguma forma. Com novos sons, animações e efeitos visuais, Sona Odisseia tem tudo que faz uma skin valer a pena.

Sona Odisseia custa 1.350 RP. Felizmente para os fãs, não é uma skin Legado e está disponível para compra na loja a qualquer momento.

Sona Queridinha

Lançada no Dia de São Valentim de 2016, Sona Queridinha é um visual mais romântico que usa uma harpa como arma. A skin é toda em tons de rosa, com destaques em dourado. Tudo na campeã foi remodelado, incluindo novas partículas para as habilidades da campeã. A skin também tem uma animação única de retorno, com efeitos sonoros combinando. O que faz a skin brilhar é o nível de detalhe em todos os aspectos para se encaixar no tema.

Por ser uma skin Legado, você só poderá adquirir a skin quando ela voltar à Loja, por volta do Dia de São Valentim. Se você gosta de jogar de Sona ou acha que vai começar, pode ser uma ótima skin para adquirir na próxima oportunidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 13 de janeiro.