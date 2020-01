A melhor forma de gastar dinheiro jogando Legends of Runeterra para iniciantes

Os jogadores podem maximizar seu dinheiro gasto jogando o novo Jogo de Cartas Colecionáveis (JCC) da Riot Games, Legends of Runeterra, ganhando campeões e construindo uma sólida coleção de cartas.

O lançamento do beta aberto de Legends of Runeterra (LoR) da Riot será em 24 de janeiro, sem novas redefinições. Após o seu lançamento, novos jogadores receberão decks iniciais depois de concluir o tutorial. E cada deck incluirá dois campeões em um deck de 40 cartas.

Coletar cartas no LoR como um jogador de jogos gratuitos é mais fácil do que outros jogos de JCC como Hearthstone e Magic: The Gathering Arena. Mas existem opções disponíveis para quem deseja gastar dinheiro também.

LoR é realmente grátis para jogar ou é pagar para ganhar?

Os desenvolvedores de Legends of Runeterra iniciaram um sistema de monetização que permite aos jogadores que não querem gastar a oportunidade de coletar cartas rapidamente através do jogo. E, de acordo com os desenvolvedores de Runeterra, “quanto você gasta não determina quanto ganha”.

Os jogadores escolhem uma região para competir, subindo de nível para desbloquear cápsulas e baús. Cada uma dessas recompensas inclui fragmentos, curingas e cartas que variam de comum a campeão. Mas também existem várias opções disponíveis para os jogadores gastarem dinheiro, incluindo curingas, expedições e um pacote inicial.

O que há no pacote inicial de LoR ?

Ao concluir o tutorial de LoR e ganhar decks iniciais, os jogadores têm a opção de comprar um pacote inicial contendo 11 cartas de todas as regiões:

Seis cartas comuns.

Quatro cartas raras.

Uma carta épica.

O preço do pacote antes do lançamento do beta aberto era de 642 moedas (US$ 5) para um total de 66 cartas de todas as regiões. Jogadores que compram o pacote inicial podem criar um deck ideal, ajudando-os a ganhar jogos rapidamente para coletar recompensas de região.

Posso comprar curingas?

Os curingas no LoR estão disponíveis para compra, mas há um limite de quantos os jogadores podem comprar por semana.

Curinga de campeão: 400 moedas cada um com um limite de três por semana.

Curinga épico: 150 moedas cada um com um limite de três por semana.

Curinga raro: 40 moedas cada um com um limite de seis por semana.

Curinga comum: 15 moedas cada um com um limite de seis por semana.

Os curingas de compra devem ser reservados para desbloquear as principais cartas necessárias para otimizar totalmente um deck. Os novos jogadores podem querer gastar dinheiro com curingas para aprimorar sua coleção. Mas até que um meta-jogo seja estabelecido no LoR, os jogadores devem se concentrar apenas na construção de um ou dois decks ideais.

Vale a pena pagar as expedições?

As expedições no LoR dão aos jogadores um campeão automático. Aqueles que pretendem maximizar o jogo em seu dia 1, em 24 de janeiro devem considerar jogar expedições primeiro, antes das regiões. Cada expedição custa 400 moedas, ou 4.000 fragmentos e recompensa os jogadores com uma carta de campeão automática.

Mas uma expedição de LoR com uma recompensa de campeão só pode ser jogada três vezes por semana. Os jogadores podem continuar jogando o modo depois de completá-lo três vezes, mas sem a opção de receber uma recompensa de campeão.

Quanto custam as moedas?

As moedas no LoR compram curingas, expedições e o pacote de inicial. A quantidade máxima de moedas que um jogador pode gastar no primeiro dia é 3.822.

Todos os curingas: 1.980 moedas.

Três expedições: 1.200 moedas.

Pacote inicial: 642 moedas.

Isso sai em torno de US$ 35 que um jogador pode gastar na primeira semana jogando LoR. E a quantia máxima de dinheiro que um jogador pode gastar toda semana depois, excluindo cosméticos, é de cerca de US$ 25.

$5: 650 moedas.

$10: 1.380 moedas.

$20: 2.800 moedas.

$35: 5.000 moedas.

$50: 7.200 moedas.

$100: 15.000 moedas.

Também existem cosméticos disponíveis no LoR que incluem animaizinhos e tabuleiros de jogo. Estima-se que os animais custem cerca de US$ 6 e os tabuleiros são US$ 10.

Os jogadores que procuram maximizar recompensas devem se concentrar primeiro nas expedições e depois na compra de curingas. O pacote inicial é um bom negócio, mas inclui cartas aleatórias que podem não beneficiar a criação de decks.

As recompensas são baseadas em vitórias e no número de partidas disputadas. Por esse motivo, a maioria dos jogadores escolherá criar um baralho no estilo Aggro primeiro. E uma vez que um deck aggro seja construído, a criação de um deck Midrange ou Control deve vir em seguida. Não devem ser necessários mais de dois decks durante as primeiras semanas após o lançamento do LoR, pelo menos até que um meta-jogo seja estabelecido.

Os preços estão sujeitos a alterações no lançamento beta aberto de Legends of Runeterra, uma vez que os valores listados foram baseados em informações obtidas durante o beta fechado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de janeiro.