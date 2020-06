Shroud acha que o PlayStation5 pode ser pequeno demais para ser poderoso

A Sony entregou ao mundo a primeira espiada no PlayStation5 que a empresa prometeu que sairá a tempo para as férias deste ano. Mas, embora o console faça parte da próxima geração de jogos, Shroud desconfia da capacidade que ele terá.

Falando em sua stream do Mixer após a revelação do console, Shroud não ficou impressionado com o que viu, dizendo que o PS5 parecia “mediano” com a estética “hein”, acrescentando que parecia um roteador.

Onde Shroud teve seus maiores problemas foi no tamanho do console. Com um exterior elegante em branco e preto, o console deve ter por volta de 35cm de altura, 20cm de largura e menos de 10cm de espessura.

Embora isso o tornasse um dos maiores consoles já produzidos, a perspectiva de Shroud sobre a revelação na quinta-feira era que o console não era grande o suficiente.

“Estou preocupado porque parece muito pequeno”, disse ele. “Não acho que seja tão bom quanto um console em termos de especificações, se for tão pequeno.”

Em março, a Sony disse que o próximo console teria um CPU AMD Zen 2 de oito núcleos personalizado, juntamente com uma GPU com 10,28 teraflops e 36 unidades de computação. O PS5 também virá com 16 GB de RAM GDDR6 e 825 GB de SSD.

O CEO da Sony, Kenichirō Yoshida, disse em maio que o novo hardware do PS5 poderia chegar a ser até “100 vezes mais rápido” do que as iterações atuais do PlayStation e Xbox. Mas isso não convenceu Shroud.

Perguntado por um amigo se ele achava que o PlayStation5 ou o Xbox Series X da Microsoft seria melhor, o streamer do Mixer parecia bastante confiante de que o console da Microsoft acabaria sendo o melhor console.

“Será melhor”, disse ele. “Mas não sei o quanto melhor.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 14 de junho.