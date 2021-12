Como baixar Escape from Tarkov

Escape from Tarkov é um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais intensos e desafiadores do mercado e é o jogo perfeito para jogadores que buscam uma experiência de alto risco. Os jogadores perdem todos os itens se morrerem durante uma partida e escapar com vida… é mais fácil dizer do que fazer. Apesar dessa experiência, milhares de jogadores desfrutam do jogo diariamente e novos jogadores sempre se juntam à luta.

Entender como baixar Escape de Tarkov é simples, embora você não encontre o jogo em nenhum serviço importante como a Steam. Os jogadores interessados terão de visitar o site oficial Escape from Tarkov para baixar o jogo.

Quando estiver na página, clique no botão de pré-compra no centro do site. Os jogadores têm quatro opções no momento ao baixar Escape from Tarkov, cada uma com mais bônus do que a anterior. Aqui estão as quatro versões de Escape from Tarkov:

Edição Standard – US$ 44,99

Acesso instantâneo garantido ao beta fechado

Pré-carregamento de cópia digital

Inventário básico (10 × 28 células)

Equipamento bônus no início

Left Behind Edition – US$ 74,99

Acesso instantâneo garantido ao beta fechado

Pré-carregamento de cópia digital

Aumento do tamanho do Inventário (10 × 38)

Equipamento e recursos adicionais no Inventário

Prepare for Escape Edition – US$ 99,99

Acesso instantâneo garantido ao beta fechado

Pré-carregamento de cópia digital

Tamanho do Inventário muito maior (10 × 48)

Equipamento adicional no Inventário

Boa reputação inicial com todos os comerciantes do jogo

Edge of Darkness Limited Edition – US$ 104,99

Acesso instantâneo garantido ao beta fechado

Pré-carregamento de cópia digital

Tamanho enorme do Inventário (10 × 68)

Equipamentos e recursos adicionais no Inventário

Inicialmente em boas condições com todos os mercadores do jogo

ID exclusivo no jogo

Acesso gratuito a todos os DLCs subsequentes (passe de temporada)

Depois de selecionar sua edição preferida do jogo, você será levado a uma tela de pagamento. Depois de comprar Escape de Tarkov com sucesso, navegue até a página de perfil e pressione o botão de instalação para baixar o inicializador de Jogos do Battlestate. Depois que o iniciador for baixado, você pode baixar Escape de Tarkov e desfrutar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 27 de dezembro.