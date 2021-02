Como aumentar seu tempo de reação em jogos

O jogo é uma atividade em ritmo acelerado repleta de situações que exigem que os jogadores reajam de forma rápida e precisa aos eventos na tela. Ao jogar um videogame, seja um título para um jogador ou um título para vários jogadores online, seus tempos de reação quase sempre serão um fator crucial para o seu sucesso.

Devido à sua relevância, o tempo de reação é uma das métricas mais importantes usadas na avaliação de jogadores de e-sports profissionais. Os jogadores de esportes profissionais têm um tempo de reação mais rápido do que a média, o que os diferencia do jogador médio. Enquanto o jogador de FPS médio tem um tempo de reação entre 300-500 milissegundos, os jogadores profissionais de FPS têm tempos de reação entre 100-250 milissegundos.

Portanto, se você deseja melhorar seu desempenho no jogo, uma métrica a ser maximizada é o tempo de reação. Aqui estão algumas dicas e truques para melhorar seu tempo de reação nos jogos.

Compre melhor equipamento

Enquanto alguns jogadores já estão jogando seus videogames em equipamentos de ponta, outros concorrentes podem estar jogando em hardware de jogos de baixa fidelidade. Se você estiver jogando com um mouse e teclado de qualidade inferior ou uma tela de baixa taxa de atualização, pode estar perdendo muito do seu tempo de reação devido ao hardware. Este problema pode ser facilmente resolvido simplesmente comprando um hardware melhor.

Mouses de computador possuem taxas diferentes, com a maioria dos mouses de jogos com taxas de 1000 Hz e alguns apresentando sensores óticos de taxa de até 8000 Hz. Existem alguns mouses mais simples, até mesmo mouses para jogos, que chegam a 250Hz. Comparado a 8000 Hz, um tempo de resposta de 250 Hz é bastante lento.

Portanto, se você estiver competindo com um mouse com taxa de 250 Hz, com todas as outras coisas sendo iguais, um jogador com taxa de 1000 Hz irá vencê-lo em um encontro todas as vezes por causa de sua latência de mouse mais baixa. Como resultado, comprar um mouse melhor pode fazer uma grande diferença no seu tempo de reação se você estiver jogando com um mouse de baixa qualidade.

Talvez mais relevante do que a taxa do mouse seja a taxa da tela. Monitores IPS de extremidade inferior geralmente apresentam taxas de resposta um pouco mais lentas, de cerca de cinco a oito milissegundos. Isso é lento quando comparado aos tempos de resposta de um milissegundo apresentados em monitores IPS de ponta.

Jogar com uma televisão é ainda pior do que a maioria dos monitores. Em algumas TVs, sua tela pode adicionar até 150 milissegundos ao seu tempo de reação geral. Portanto, ao atualizar para uma tela de tempo de resposta mais rápido, você pode fazer uma grande diferença em seu tempo de resposta geral no jogo.

Pratique de forma consistente e frequente

Assim como qualquer outra atividade competitiva, o jogo requer muita habilidade se você quiser ganhar de forma consistente. Mas a habilidade não é dada ou natural, ela é obtida por meio de muitas horas de prática. Se você fizer o trabalho árduo da prática diária, verá melhorias sérias.

O tempo de reação é algo que deve melhorar consistentemente com a prática, independentemente do jogo que você está jogando. Você pode usar métodos no jogo para praticar suas habilidades ou usar treinadores de mira externos e mapas de prática para praticar. Em ambos os casos, um cronograma de prática consistente é necessário se você quiser ver quaisquer resultados materiais.

Faça aquecimento antes de jogar

De forma semelhante à prática, o aquecimento antes de entrar em um jogo competitivo pode fazer uma grande diferença em seus tempos de reação nos jogos. O aquecimento consiste em jogar um jogo casual ou saltar para um mapa de mira para praticar e aquecer a mecânica do jogo em preparação para o jogo competitivo. Muitos jogos têm modos casuais e de pratica que existem expressamente para esse propósito.

Sem aquecimento, seu desempenho durante os primeiros jogos de uma nova sessão de jogo provavelmente será prejudicado. Quando os jogadores entram em um jogo em um estado frio, eles têm tempos de reação mais lentos e movimentos menos precisos do que quando entram quentes. Você pode se surpreender com a diferença que mesmo alguns minutos de aquecimento podem fazer em seus tempos de reação no jogo.

Corpo e mente saudáveis

Nossa saúde fisiológica contribui muito para determinar o nosso desempenho mental nos jogos. Portanto, um estilo de vida saudável pode ser uma boa maneira de melhorar seu tempo de reação no jogo. Pode parecer simples, mas se você for mais saudável, sua mente ficará mais clara e seus tempos de reação serão melhores.

Há uma razão para os atletas profissionais comerem de forma tão saudável. Uma alimentação saudável, quando combinada com bons exercícios, pode aumentar enormemente sua consciência e tempo de reação no jogo. Procure alimentos ricos em nutrientes como espinafre e ovos, evitando bebidas com alto teor de açúcar e junk food com muitos carboidratos, que o farão sentir-se lento. Como um bônus adicional, isso também trará benefícios mais gerais à saúde.

Você pode fazer mais melhorias em seu foco enquanto joga, mantendo uma programação de sono consistente. Também não se esqueça de beber muita água antes, durante e depois de uma longa sessão de jogo.

Junto com um estilo de vida saudável, você deve sempre alongar os músculos das mãos e dos braços durante as sessões de jogo. O jogo tende a envolver muitos movimentos rápidos das mãos. Como qualquer conjunto de músculos, os músculos de nossas mãos e pulsos podem ficar tensos e contraídos quando usados ​​sem alongá-los adequadamente primeiro. Existem vários alongamentos específicos para jogos que você pode aprender para ajudar a manter os pulsos, antebraços e mãos soltos e prontos para a ação.

Mantenha a calma e carregue sua equipe

Em uma nota final, alguns estudos mostraram que a meditação e a calma da mente podem ajudar nas tarefas de vigilância e baseadas na reação. De acordo com um estudo publicado pelo National Center for Biotechnology Information, mesmo os meditadores novatos encontraram benefícios de desempenho de curto prazo na meditação.

O benefício de relaxar e se acalmar não pode ser exagerado. Os jogadores jogam pior quando estão exaltados ou distraídos. Eles são mais propensos a perder informações importantes e cometer erros. Se você aprender a controlar sua atitude e mente durante os jogos, poderá descobrir que tem melhores tempos de reação do que quando está frustrado ou chateado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 31 de janeiro.