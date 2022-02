Capcom Fighting Collection incluirá 2 Darkstalkers inéditos na América do Norte

A Capcom quase enganou os fãs antes de finalmente anunciar Street Fighter 6. Mas uma coletânea de jogos de luta retrô para consoles modernos acabou sendo a cereja desse bolo que já estava bom.

Capcom Fighting Collection trará 10 jogos de luta clássicos da Capcom a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam em 24 de junho, incluindo dois títulos da franquia Darkstalkers que nunca foram lançados oficialmente na América do Norte — Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire.

De modo geral, a Fighting Collection da Capcom começa com a franquia Darkstalkers em peso, com Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2 e Vampire Savior 2. Também estão incluídos Hyper Street Fighter 2, o retorno do amado Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Red Earth, Cyberbots: Fullmetal Madness e Super Gem Fighter Mini Mix.

Também será a primeira vez que você poderá jogar Red Earth oficialmente sem ser nos fliperamas.

Como em toda coletânea da Capcom, a Fighting Collection terá arte oficial, arte conceitual, documentos de design e mais de 400 faixas de áudio desses jogos e franquias. Além disso, a Capcom confirmou que será possível jogar online todos os 10 jogos.

