O passe de batalha de VALORANT, Episódio 2, Ato 3, apresenta skins de armas com tema de oceano, pinguim e muito mais

O ato final do Episódio Dois de VALORANT está próximo. Enquanto alguns fãs podem estar ansiosos por um mapa que está por vir e mudanças de balanceamento, o novo passe de batalha inclui uma infinidade de novos conteúdos.

O passe de batalha do Episódio Dois, Ato Três terá 1.000 VP típicos e contará com skins de armas, companheiros de armas, cartas de jogadores, sprays, títulos e os cobiçados Pontos Radianite. Mas a Riot ainda vai dar algumas recompensas na faixa de passes de batalha grátis. O passe de batalha durará quase dois meses, começando em 27 de abril e terminando em 21 de junho.

Imagem via Riot Games

As três temáticas de armas do passe de batalha serão as skins com temática oceânica Depths, as peculiares skins Lightwave e as skins de fantasia com realaleza, Songsteel.

Depths são semelhantes aos cosméticos Nebula e Horizon, apresentando shaders móveis e um fundo de oceano para Bulldog, Ghost, Stinger e Vandal. Lightwave usa cores fortes e permitirá que os jogadores atualizem diferentes variantes para Phantom, Odin, Bucky, Sheriff e Frenzy. E o Songsteel mistura metal brilhante com decalques de madeira para Classic, Guardian, Marshal e corpo a corpo.

Os jogadores também receberão uma grande quantidade de conteúdo para se equipar, com muitos deles prestando homenagem aos interesses da comunidade. O cartão Knife Fight, por exemplo, foi inspirado por jogadores nas hilariantes justas nas tirolesas de Icebox depois que o mapa foi lançado pela primeira vez. Outro cartão, intitulado Paul's Pizza Party, celebra o funcionário favorito do mês de todos no Icebox. Você também pode esperar que um polvo apareça na forma de um chaveiro de arma chamado Ancient Mysteries Revealed.

Imagem via Riot Games

Já que os fãs instantaneamente se apaixonaram pelo adorável Dan, o Pinguim, que você pode encontrar perto de uma mesa virada ao lado do Vinho em Ascent, os desenvolvedores de VALORANT fizeram para ele um chaveiro de armas e um spray.

“Quando temos nossas ideias mais loucas, procuramos ver o que a comunidade de VALORANT acha hilário ou interessante”, disse Preeti Khanolkar, produtor sênior de VALORANT. “Dan, o Pinguim, foi uma escolha óbvia de chaveiro, dado o quão fofo ele é e o quanto os jogadores o adoram.”

Imagem via Riot Games

A carta de jogador Versus deste ato colocará Reyna e Viper uma contra a outra, uma escolha apropriada considerando as linhas de voz entre as duas agentes.

No total, os fãs podem esperar 13 skins de armas, 16 sprays, 13 cartas de jogador e nove chaveiros de armas entre as o passe de batalha gratuito e pago. Conhecendo a Riot, os fãs provavelmente encontrarão teasers e easter eggs para conteúdos futuros escondidos nos cosméticos também.

Um novo mapa, Breeze, também estreará no Episódio Dois, Ato Três, junto com a Coleção Forsaken e uma nova temporada ranqueada.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de abril.