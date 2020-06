Legends of Runeterra: notas completas da atualização 1.4

Está no ar mais uma atualização de balanceamento de Legends of Runeterra, trazendo o início da Temporada da Fortuna, um novo modo de jogo, ajustes à classificação Mestre e um monte de personalizações.

A Temporada da Fortuna começou com uma redefinição parcial dos ranques e diversas mudanças a algumas cartas importantes de LoR. Você também já pode competir no novo modo Contenda e adquirir itens de personalização na loja. O tier Mestre também recebeu alguns ajustes para criar um ambiente mais positivo nas ranqueadas.

Modo Contenda

Um novo modo de jogo por tempo limitado, Contenda, será lançado em LoR em 26 de junho. Ainda não parece haver um modo de entrar em Contenda. Aqueles que participarem da competição receberão um ícone especial e os que conseguirem sete vitórias receberão o ícone exclusivo de Conquistador da Contenda.

A primeira Contenda segue as regras normais de construção de decks, e a segunda, Singular, entra em seu lugar em 3 de julho. Os formatos da Contenda duram quatro dias (de sexta-feira a segunda-feira) e a rotação é semanal.

Recompensas ranqueadas da Temporada dos Saques

As ranqueadas ficaram desabilitadas até as 14h BRT de 24 de junho, quando começou a nova temporada. Todos os jogadores receberam recompensas com base em seu desempenho e classificação final. No começo da Temporada da Fortuna, os ranques foram parcialmente redefinidos.

As contas Mestre caíram em 800 PdL (8 divisões).

As contas Diamante e Platina caíram em 750 PdL (7 divisões + 50 PdL);

As contas Ouro e Prata caíram em 675 PdL (6 divisões + 75 PdL).

As contas Bronze e Ferro foram redefinidas como Ferro IV.

Ajustes aos PdL do tier Mestre

Antes, as classificações dentro do tier Mestre eram baseadas apenas no MMR. Mas o sistema foi atualizado para um de PdL que considera seu MMR, o MMR do seu oponente e a sua quantidade de PdL em relação a outros jogadores no Mestre”, segundo a equipe de LoR. O novo sistema essencialmente elimina a possibilidade de “guardar lugar” nas posições mais altas do tier Mestre. Também recompensa os jogadores mais consistentes, que jogam mais e têm maior porcentagem de vitórias.

Você também não vai mais perder tantos PdL em uma derrota, já que os valores ficam em torno de 20 PdL, sendo um máximo de 25 e um mínimo de 15. Todos os jogadores do Mestre reiniciam a temporada no Platina, independentemente da quantidade de PdL que tiverem conseguido na temporada anterior.

Melhorias e enfraquecimentos da atualização 1.4

Com a atualização 1.4 de LoR, vieram diversos ajustes de balanceamento com foco em cartas Épicas, a região de Freljord e cartas que tenham efeitos de roubo. A equipe de LoR até alterou o efeito “roubo” e criou uma palavra-chave específica, Pilhar. Em vez de comprar cartas do topo do deck inimigo, como era antes, Pilhar compra cartas do fim do deck. Mais detalhes da palavra-chave Pilhar podem ser encontrados aqui.

Campeões

Darius (nível 2)

Vida aumenta de 5 para 6.

Anivia e Anivia nível 2

Custo reduzido de 7 para 6.

Braum

Custo aumenta de 3 para 4.

Poder aumenta de 0 para 1.

Novo texto: Quando eu sobreviver a dano pela primeira vez, invoque 1 [Poro Poderoso].

Braum (nível 2)

Custo aumenta de 3 para 4.

Poder aumenta de 0 para 2.

Vida reduzida de 7 para 6.

Unidades

Genevieve Cordielmo

Poder aumenta de 4 para 5.

Vida aumenta de 4 para 5.

Basilisqueiro

Vida aumenta de 2 para 3.

Capitão Farron

Texto alterado: “Ao me invocar, crie 3 [Dizimar] na mão.”

Pastor de Poros

Custo reduzido de 4 para 2.

Poder reduzido de 3 para 2.

Vida reduzida de 4 para 3.

Novo texto: “Ao me invocar, compre 1 Poro se tiver um aliado Poro.”

Aquela que Vaga

Palavra-chave adicionada: “Regeneração”.

Aqueles que Perduram

Custo aumenta de 6 para 7.

Ren Lâmina Sombria

Custo reduzido de 8 para 4.

Poder reduzido de 6 para 3.

Vida reduzida de 4 para 3.

Novo texto: “[Ataque Rápido] Golpear: Crie 1 [Demônio da Sombra] na mão.”

Jae Medarda

Custo reduzido de 8 para 6.

Vida reduzida de 6 para 4.

Poder reduzido de 6 para 4.

Novo texto: “Quando me alvejarem e eu sobreviver, compre 1.”

Aberração Liberta

Vida reduzida de 4 para 3.

Catadores de Refugo

Poder reduzido de 2 para 1.

Suboficial

Vida aumenta de 1 para 2.

Mercador Clandestino

Vida reduzida de 2 para 1.

Yordle Vigarista

Pilhar: Compre uma carta de não Campeão no fim do deck inimigo.

Feitiços

Aurora Poreal

Custo reduzido de 7 para 6.

Elo Mental

Custo reduzido de 8 para 7.

O Tormento

Custo reduzido de 10 para 9.

Espírito Inflexível

Velocidade do feitiço alterada de Súbito para Rápido.

Super Mega Míssil da Morte!

Custo reduzido de 2 para 1.

Melhorias no texto das cartas

Como resposta aos constantes pedidos dos jogadores por consistência no texto das cartas, a equipe de LoR implementou várias mudanças na atualização 1.4.

Consistência de usos diferentes (“fugaz”, “eu vejo”, “criar”, “embaralhar”).

Troca de “próxima rodada” por “início da próxima rodada” para indicar melhor o momento exato.

Consistência de “Inimigos” vs. “o Nexus inimigo”.

Troca de numerais escritos pelo número sempre que possível.

O texto das regras também foi ajustado em mais de 30 cartas de LoR. Isso inclui seguidores, feitiços e campeões:

Agente de Apostas da Arena | Armadilheiro Avarosiano | Lado a Lado | Pacto dos Jurados de Sangue | Formação Aciária | Laço Fraterno | Mecânica Chefe Zevi | Raxinim Grandona | Golpe Orquestrado| Encrenca em Dobro | Centelha Final | Jinx (nível 2) | Lee Sin (ambos os níveis) | Lux (nível 2) | Obra-prima | Escolha uma Carta | Poro Saqueador | Malandro da Sinuca | Barril de Pólvora | Atirar Mudas | Sejuani (nível 2) | Senna, Sentinela da Luz | Shen (ambos os níveis) | Manter a União de Shen | Manter a União | Super Mega Míssil da Morte! | Contos Fantásticos | O Leviatã | O Imortal | Escolha uma Carta de Twisted Fate | Twisted Fate (nível 2) | Vi

Personalização

As novas opções de personalização da atualização 1.4 de LoR incluem um tabuleiro de Lee Sin, um Guardião Von Yipp, três novos versos de cartas, três novos emotes e, pela primeira vez na história dos jogos de cartas virtuais, um pacote.

Vontade de Ferro de Lee Sin

Mostrando traços de Ionia e detalhes inspirados em Lee Sin, o novo tabuleiro está disponível na loja de LoR por 990 Moedas.

Imagem via Riot Games

Guardião Von Yipp

Von Yipp pode ser ardiloso e gostar de experimentos, mas aparentemente também se distrai facilmente com luzes, provavelmente controladas pelo Professor Von Yipp. O Guardião Von Yipp custa 590 Moedas.

Imagem via Riot Games

Versos de Cartas

Há três novos versos de cartas na atualização 1.4 de LoR: O Monge Cego (Lee Sin), O Trapaceiro das Marés (Fizz) e A Caçadora de Recompensas (Miss Fortune). Cada verso de carta custa 490 Moedas.

Image via Riot Games

Emotes

Ao todo, três novos emotes foram adicionados, com Vi, Fizz e Cithria. Cada um custa 190 Moedas.

Imagem via Riot Games

Pacote de Lee Sin

Pela primeira vez, LoR agora tem um pacote disponível para compra. O Pacote de Lee Sin inclui o tabuleiro Vontade de Ferro de Lee Sin, o verso de carta O Monge Cedo e um ícone exclusivo de Lee Sin e custa um total de 1.332 Moedas.

Imagem via Riot Games

Alterações a Arquétipos de Expedições

Os ajustes feitos às Expedições têm como objetivo melhorar os arquétipos que não estão indo tão bem e segurar aqueles que estiverem fortes demais. Balancear as Expedições permite que os jogadores experimentem coisas novas sem que se sintam obrigados a usar um certo arquétipo para garantir as vitórias. Entre os arquétipos que estavam com dificuldades antes da 1.4, estão Fishbones, Sucateiro e Lançadores de Feitiços. Os que se destacaram demais incluem Pós-Vida, Interrupção e Poder de Noxus.

A equipe de LoR também fez melhorias à consistência da montagem com três regiões reduzindo “as chances de exibição de opções de Seleção Curinga para arquétipos que não sejam dessas regiões”.

Todas as alterações às Expedições podem ser encontradas aqui.

Limite do Cofre e Contas de bots banidas

Desde que as cápsulas bônus passaram a ser oferecidas a partir do nível 13 do Cofre, houve um aumento no número de bots tentando burlar o sistema. Em resposta, a equipe de LoR passou a limitar as cápsulas ao nível 25 e banir sem dó as contas de team is capping bonus capsules at Level 25 and aggressively banning accounts using bots.

Ajustes e Correções

Efeitos de Teemo ao subir de nível foram aprimorados.

Jogadores não precisam mais sempre agir primeiro nas partidas de Jogar VS. IA.

Adicionadas algumas medidas de segurança no sistema para que os jogadores possam formatar os nomes dos decks de forma criativa sem causar possíveis falhas.

Resolvido um problema que, às vezes, fazia o Apresentador da Arena ficar invisível durante o ataque.

Resolvido um problema que fazia com que Vi não recebesse os devidos fortalecimentos quando copiada por Alvorada e Crepúsculo.

Resolvido um problema que podia fazer com que um verso de carta ficasse preso no centro do tabuleiro e bloqueasse as ações do jogador.

Resolvido um problema em que Guerreiro Solitário não estava exibindo um destaque em dourado quando cumpria os requisitos.

Resolvido um problema que fazia com que, às vezes, os jogadores não conseguissem alvejar certas unidades nem interagir com elementos específicos do jogo.

Resolvido um problema que fazia com que as opções de Jogar de Suboficial às vezes exibissem gemas de raridade.

Resolvido um problema em que as recompensas de Bônus de EXP eram exibidas incorretamente quando o jogador concluía várias missões e ganhava um bônus de PvP diário depois de uma única partida.

No iOS, foi resolvido um problema relativo ao uso excessivo do iCloud.

Resolvido um problema que fazia com que as opções de escolha das Expedições às vezes desaparecessem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de junho.