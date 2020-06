Legends of Runeterra reinventa o competitivo com modo Contenda

A rotação dos formatos competitivos começa no fim de junho.

A Riot Games vai adicionar um novo modo de jogo por tempo limitado a Legends of Runeterra na atualização 1.4 da semana que vem, um modo competitivo com recompensas.

A Contenda será lançada junto com a atualização 1.4 de LoR em 26 de junho, segundo o anúncio de hoje da Riot. O novo modo por tempo limitado desafia os jogadores em um cenário competitivo onde devem conseguir até sete vitórias usando vários formatos de criação de decks. O formato padrão é o primeiro a ser mostrado na Contenda, principalmente como forma de testar o modo e familiarizar os jogadores com ele.

Imagem via Riot Games

Cada formato da Contenda ficará no ar por aproximadamente quatro dias, começando nos finais de semana. A rotação dos formatos será semanal. Todo jogador de LoR que participar de algum evento da Contenda vai ganhar um ícone especial. Aqueles que conseguirem sete vitórias recebem um ícone exclusivo de Conquistador da Contenda. Mais recompensas exclusivas também estão nos planos e devem chegar em um futuro próximo, além de melhorias à Contenda com base na resposta dos jogadores.

Um segundo formato entra na rotação da Contenda em 3 de julho, com jogabilidade inédita para LoR. O formato Singular permite apenas uma cópia de cada carta do deck, incluindo campeões. Construir um deck Singular é diferente do padrão e desafia os jogadores a usarem a sinergia para vencer sem que dependam de várias cópias da mesma carta.

A equipe de LoR tem outros formatos planejados para a Contenda, além do plano de usar o modo para realizar torneios no futuro. A Contenda será lançada em 26 de junho e a primeira rotação do formato acontecerá em 3 de julho.

