Azir será adicionado a Legends of Runeterra em Império dos Ascendentes

A temporada de spoiler de Legends of Runeterra: Império dos Ascendentes entrou em seu último dia e o campeão final se juntando a mais nova expansão foi revelado. A Riot Games apresentou hoje Azir, um campeão que distorce o jogo de forma drástica quando atinge seu nível final.

Azir é um campeão Ascendente de três de mana com 1/6 e uma habilidade que invoca um Soldado de Areia 1/1 sempre que você declara um ataque com qualquer uma de suas unidades. Azir atinge o nível dois depois de invocar 10 aliados.

Shurima recuperará seu lugar ao sol. Ele se certificará disso.



No dia 3 de março, jogue com Azir na nova expansão, Impérios dos Ascendentes.



📲Baixe e jogue agora em https://t.co/ftqJtmcfXD. pic.twitter.com/w5Cp2OkEgU — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) March 2, 2021

Quando Azir atinge seu segundo nível, ele ganha + 1 / + 1 e mantém sua habilidade de invocação de Soldado de Areia. Além disso, sempre que você invocar uma unidade, Azir e o aliado recém-invocado ganharão um + 1 / + 0 temporário. Como Azir é uma unidade Ascendente, o Imperador das Areias pode subir de nível novamente restaurando o Disco Solar Soterrado.

Quando ele sobe para seu nível mais alto, Azir tornam-se 6/6. Ele perde sua habilidade de aumento de poder quando as cartas são invocadas, mas agora invoca Combatentes de Arenito, que são 5/2 em vez de Soldados de Areia com 1/1. A principal atração para o nível três de Azir é que ele substitui todo o seu deck por seu exclusivo “Deck do Imperador” e, em seguida, compra uma carta dele.

O Deck do Imperador é semelhante às cartas Celestiais no sentido de que eles estão drasticamente acima da curva de poder para seus respectivos custos de mana devido ao esforço extra que é necessário para alcançá-los no meio da partida.

A maioria das cartas de Azir em seu deck geralmente tem um efeito extra de permitir que você compre uma carta quando eles são invocados ou jogados, de forma que você possa percorrer seu novo deck mais rápido. Além das cartas que você compra quando ativadas, algumas delas, como Palácio do General e Chamado dos Ascendentes, fornecem efeitos de Mobilizar, dando a você mais oportunidades de terminar o jogo mais rápido.

Um aspecto importante a se considerar ao jogar o novo deck fornecido por Azir de nível três é que ele contém apenas 16 cartas, o que significa que você corre o risco de ficar sem cartas se não conseguir terminar o jogo. Embora seja improvável que isso aconteça devido ao quão absurdamente poderosas as cartas são, efeitos que tiram suas cartas como Produtos Surrupiados e Yordle Vigarista podem reduzir a quantidade de tempo que você tem para eliminar seu oponente.

Já que você precisa contar com um deck mono-Shurima para obter o Disco do Sol Soterrado no turno um, Taliyah é um excelente parceiro para decks no estilo Azir. Isso se deve ao fato de que ela pode duplicar sua única cópia do seu Disco Solar Soterrado.

Se seu oponente conseguir destruir sua única cópia de seu Monumento com efeitos como Caminhos Divergentes, Pós-choque, Terra Queimada ou até mesmo o novo Naturalista do Deserto, você perderá sua única chance de elevar Azir ao seu nível mais alto.

Embora elevar Azir ao nível três pareça divertido, existem outras estratégias a serem adotadas se tentar restaurar o Disco Solar Soterrado se revelar muito tedioso ou exagerado para uma condição de vitória. Se você ignorar a tentativa de ativar o Disco Solar e tentar se concentrar nos dois primeiros níveis de Azir, poderá explorar outras regiões como Demacia e Ilhas das Sombras e encontrar um uso potencial dele em decks no estilo de Lucian ou Hecarim.

Ambos os campeões dependem de unidades morrendo ou de unidades efêmeras descartáveis ​​declararem um ataque, algo que Azir fornece com segurança. Além disso, quando ele atinge o nível dois, ele pode fornecer aumentos de poder extras para Lucian ou Hecarim. Ambas as unidades apreciam bônus de força devido ao seu Ataque Rápido e Sobrepujar, respectivamente.

Você pode experimentar Azir e seu deck do imperador exclusivo quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado amanhã, 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 02 de março.