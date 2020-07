Todas as missões do Florescer Espiritual em LoL

O último evento do LoL, Florescer Espiritual, finalmente foi lançado em 22 de julho. Os níveis de hype já estavam altos após a revelação da Riot Games da linha de skins Florescer Espiritual na Anime Expo deste ano.

A celebração da Riot também prometeu dois campeões: Lillia e Yone. Depois que novos campeões e skins foram combinados com uma história interativa, Laços Espirituais, o evento se tornou um dos eventos mais originais da história do LoL.

Há muito o que fazer para coletar emblemas e recompensas que você pode até se sentir perdido. Certifique-se de ler como progredir em Laços Espirituais da maneira mais rápida possível e comece essas missões.

A compra do Passe do Florescer espiritual por 1650 RP também desbloqueia mais missões com recompensas que variam de Pontos de Prestígio à Gemas.

Embora algumas missões sejam diretas e você as conclua com facilidade, algumas podem exigir que você adote um estilo de jogo específico ou desenvolva novas estratégias.

Aqui estão todas as missões do Florescer Espiritual no LoL.

Missões principais do evento

Imagem via Riot Games

Missões globais

Missões globais estarão disponíveis para todos os jogadores, independentemente do status do Passe do Florescer Espiritual.

Missões Recompensas Vencer uma partida PvP em SR 10 Emblemas Perder uma partida PvP em SR 5 Emblemas Vencer uma partida PvP em ARAM 6 Emblemas Perder uma partida PvP em ARAM 3 Emblemas Conseguir uma classificação de 1-2 no TFT 8 Emblemas Conseguir uma classificação de 3-4 no TFT 6 Emblemas Conseguir uma classificação de 5-6 no TFT 4 Emblemas Conseguir uma classificação de 7-8 no TFT 2 Emblemas Vencer uma partida de Blitz do Nexus 6 Emblemas Perder uma partida de Blitz do Nexus 3 Emblemas

Missões do Passe Florescer Espiritual

A compra do passe do evento desbloqueia mais 20 missões com recompensas.

Marco 1 Ícone Florescer Espiritual 2020 Marco 2 5 pontos de prestígio Marco 3 Bônus de EXP de 10 Vitórias Marco 4 5 pontos de prestígio Marco 5 Emote: Me Carrega! Marco 6 5 pontos de prestígio Marco 7 1500 Essências Azul Marco 8 5 pontos de prestígio Marco 9 Emote: Tee Hee! Marco 10 5 pontos de prestígio Marco 11 Emote: Oi! Marco 12 1500 Essência Azul Marco 13 500 Essência Laranja Marco 14 Emote Misterioso Permanente Marco 15 1 Gema Marco 16 Chave Hextec Marco 17 1 Baú do Mestre-Artesão Marco 18 750 Essência Laranja Marco 19 1 Orbe Kanmei Marco 20 1 Gema

Missões de Reputação do Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

A história interativa que o evento traz, Laços Espirituais, também vem com seu próprio conjunto de missões. Cada campeão, apresentado no evento, solicitará que você complete favores por eles e em troca te darão pontos de reputação.

Completar o favor de um campeão jogando como ele em um jogo também permitirá que você ganhe mais pontos de reputação no processo.

Vá até a página do evento e clique em um campeão para iniciar sua interação com eles.

Ganhando reputação por jogar com um campeão específico

Exigências Recompensa Jogue com um campeão e sua skin Florescer Espiritual equipada em Summoner’s Rift / Blitz do Nexus 3 pontos de reputação com o campeão correspondente Jogue com um campeão que tenha uma skin Florescer Espiritual em Summoner’s Rift / Blitz do Nexus 1 pontos de reputação com o campeão correspondente Jogue com um campeão e sua skin Florescer Espiritual equipada no ARAM 6 pontos de reputação com o campeão correspondente Jogue com um campeão que tenha uma skin Florescer Espiritual no ARAM 2 pontos de reputação com o campeão correspondente

Reputação por Modo de Jogo

Vencer uma partida em SR, ARAM ou Blitz do Nexus 2 pontos de Reputação Perder uma partida em SR, ARAM ou Blitz do Nexus 1 pontos de Reputação Vencer uma partida de TFT em primeiro, segundo, terceiro ou quarto 4 pontos de Reputação Perder uma partida de TFT em quinto, sexto, sétimo ou oitavo 2 pontos de Reputação

Missões específicas de campeão

Cada campeão participando do evento Florescer Espiritual exigirá que você complete missões nos modos normais de jogo, como Summoner’s Rift / ARAM e Teamfight Tactics.

Embora as missões do TFT possam ser irritantes para jogadores que jogam mais LoL, ainda é uma ótima maneira de introduzir novos jogadores no jogo.

Campeão SR / ARAM Teamfight Tactics Thresh Alcance uma pontuação de Controle de Grupo acima de 35 para ganhar 10 pontos de reputação Jogue um Thresh 2 estrelas para ganhar 8 pontos de reputação Riven Consiga 2/3/4/ ou 5 séries de Multi-Kill para ganhar 4/7/10/ou 12 de reputação Elimine um jogador para ganhar 4 de reputação Vayne Consiga 5/8/12/15/ou 20 Abates para ganhar 1/2/3/4/ ou 5 de reputação Ative um bônus de 3 ou 6 de qualquer tipo para ganhar 1 ou 4 de reputação Teemo Atinja uma pontuação de visão acima de 35 para ganhar 4 de reputação Combine e use um Item com a Espátula para ganhar 4 de reputação Cassiopeia Cause 28.000 ou mais de dano à campeões para ganhar 7 de reputação Jogue 1 ou 2 unidades de 3 estrelas para ganhar 1 ou 4 de reputação Lillia Ganhe com pelo menos 15 abates e ganhe 5 de reputação Termine entre os 4 primeiros em um universo alternativo para ganhar 2 de reputação Ahri Jogue como Ahri com 0/1/2/ ou 3 mortes para ganhar 8/3/2/ ou 1 de reputação Faça uma Ahri 3 estrelas para ganhar 4 pontos de reputação Yasuo Consiga uma sequência de abates de 1/3/6/9/ ou 12 como Yasuo para ganhar 2/4/6/8/ ou 10 de reputação Ative um bônus de 3 ou 6 rebeldes para ganhar 2 ou 4 de reputação Membros Abata 1/3/ ou 5 Monstros Épicos para ganhar 1/2/ ou 3 de reputação Sobreviva até a Rodada Principal de Kayn para ganhar 4 de reputação

Missões do Blitz do Nexus

Imagem via Riot Games

O Blitz do Nexus foi atualizado para se encaixar no tema do Florescer Espiritual, e os jogadores podem ganhar pontos extras de reputação jogando o modo com campeões específicos.

Além de ganhar pontos ​​por perder e vencer, você também pode completar as seguintes missões para obter pontos de reputação ​​adicionais.

Thresh Participe e faça parte da equipe sobrevivente do Empurre o Carrinho Riven Participe e faça parte da equipe vencedora do Briga por Prêmios Vayne Participe e faça parte da equipe vencedora do Rei da Colina Teemo Faça parte da equipe que acertou o Espólio pela última vez (Veigar ou Teemo) Cassiopeia Participe e faça parte da equipe vencedora do Checagem de DPS Lillia Participe e faça parte da equipe que derrota a Soraka da outra equipe no Proteja a Soraka Ahri Participe e faça parte da equipe vencedora do Mata-Mata URF Yasuo Participe e faça parte da equipe sobrevivente de Bardo Royale Kindred Participe e faça parte da equipe vencedora do Corrida de Aronguejo

Quais são as recompensas do evento Spirit Blossom?

Embora as missões do evento sejam divertidas, elas não seriam as mesmas sem as doces recompensas associadas a elas. A loja de eventos Florescer Espiritual traz um monte de itens legais para os jogadores coletarem através dos pontos do evento, mas completar favores e aumentar sua reputação com um campeão também lhe dá prêmios.

A compra do passe de evento premium também desbloqueia recompensas extras.

Nível de Reputação Recompensa Base Recompensa do Passe Nível C (Requer 25 pontos de reputação) Fragmento de Campeão 25 emblemas Nível B (Requer 50 pontos de reputação) 15 emblemas 25 emblemas Nível A (Requer 75 pontos de reputação) Ícone de Campeão 25 emblemas Nível S (Requer 100 pontos de reputação) 15 emblemas 25 emblemas

O que você pode comprar com os tokens Spirit Blossom?

Imagem via Riot Games.

Depois de concluir a maioria das missões, você terá um monte de emblemas do Florescer Espiritual. Você poderá gastá-los nas seguintes recompensas, indo para a guia Espólio no cliente do LoL.

Item Custo 100 Pontos de Prestígio (2020) + Ícone 2200 emblemas Teemo Florescer Espiritual Edição de Prestígio + Ícone e Moldura 2000 emblemas Croma Florescer Noturno (Yasuo Florescer Espiritual) + Ícone 300 emblemas Croma Florescer Noturno (Lillia Florescer Espiritual) + Ícone 300 emblemas Croma Florescer Noturno (Thresh Florescer Espiritual) + Ícone 300 emblemas Croma Florescer Noturno (Vayne Florescer Espiritual) + Ícone 300 emblemas Ícone Lillia Florescer Espiritual + Moldura 250 emblemas Ícone Teemo Florescer Espiritual + Moldura 250 emblemas Ícone Thresh Florescer Espiritual + Moldura 250 emblemas Ícone Vayne Florescer Espiritual + Moldura 250 emblemas Ícone Yasuo Florescer Espiritual + Moldura 250 emblemas Orbe Kanmei 200 emblemas Emote Misterioso 60 emblemas Um fragmento de campeão aleatório 50 emblemas Três chaves 180 emblemas Uma chave 60 emblemas Um fragmento de chave 20 emblemas 100 Essência Azul 10 emblemas 10 Essência Azul 1 emblema Ovo Raro de Pequena Lenda Série 1 600 emblemas Ovo Raro de Pequena Lenda Série 2 600 emblemas Ovo Raro de Pequena Lenda Série 3 600 emblemas Ovo Raro de Pequena Lenda Série 4 600 emblemas Ovo Raro de Pequena Lenda Série 5 600 emblemas Ovo Raro de Pequena Lenda Série 6 600 emblemas Ovo Raro de Pequena Lenda Série 1 – 6 300 emblemas

No momento da redação deste artigo, ainda existem oito recompensas que não foram liberadas. Quatro dessas recompensas são cromas, e o restante são ícones Florescer Espiritual para Ahri, Cassiopeia, Kindred e Riven.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de julho.