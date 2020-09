Segunda leva de skins PsyOps chega aos servidores ativos do LoL na atualização 10.19

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Ao todo, sete novas skins chegam aos servidores ativos de League of Legends na próxima atualização, incluindo a segunda leva de skins PsyOps, LeBlanc Campeonato e Yasuo True Damage Edição de Prestígio.

Na atualização 10.18, a Riot Games estreou a linha temática de skins PsyOps, que contava com cosméticos para Sona, Ezreal, Master Yi, Shen e Vi. Desta vez, no entanto, Pyke, Viktor, Zed, Kayle e Samira, nova campeã do LoL, vão receber as skins temáticas.

A Riot também vai lançar a nova skin Campeonato para o Campeonato Mundial 2020, que começa em 25 de setembro. LeBlanc é a sortuda da vez, e seu visual inspirado nos esports tem tons de roxo, azul e dourado em homenagem ao evento.

Como aconteceu com as outras skins True Damage de Prestígio, a Riot Games se juntou à AAPE BY *A BATHING APE para criar uma Edição de Prestígio para Yasuo True Damage. Na variante especial da skin de Yasuo, o espadachim usa roupas douradas com o nome da AAPE em um lado de sua jaqueta. Você pode comprar a skin de Prestígio com 100 Pontos de Prestígio na aba de Espólios.

As skins PsyOps serão lançadas com oito cromas vendidas separadamente. Também haverá três cromas para LeBlanc Campeonato, em homenagem ao Campeonato Mundial de LoL deste ano.

LeBlanc Campeonato e as novas skins PsyOps chegam em 17 de setembro. Yasuo True Damage Edição de Prestígio chega em 25 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 15 de setembro.