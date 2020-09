Yasuo True Damage Edição de Prestígio chega a League of Legends neste mês

A Riot Games e a AAPE BY *A BATHING APE® criaram, em conjunto, uma coleção de roupas e a Edição de Prestígio da skin Yasuo True Damage do LoL. As duas empresas anunciaram a parceria hoje.

A parceria foi anunciada duas semanas depois de a Riot anunciar uma parceria com a Universal Music Publishing Group para criar músicas promocionais para o Campeonato Mundial.

Fãs de LoL de todo o mundo poderão adquirir camisetas exclusivas de Yasuo True Damage Edição de Prestígio na loja do site da Riot e nas lojas da AAPE, como parte da coleção. Mais detalhes da coleção serão revelados em 18 de setembro no site da AAPE.

Imagem via Riot Games

A skin Yasuo True Damage Edição de Prestígio é a nova parceria do LoL dentro do jogo, e se inspirou no design da coleção AAPE BY *A BATHING APE® X LEAGUE OF LEGENDS.

“É uma honra poder trabalhar com a Riot Games em uma parceria dentro e fora do jogo, eternizando nosso design na forma de Yasuo True Damage Edição de Prestígio”, disse um representante da AAPE BY *A BATHING APE®. “Esperamos fazer jus aos jogadores com um design autêntico, que seja agradável aos olhos e bom de jogar.”

Quando a Riot e a AAPE trabalhavam em possibilidades para criar uma skin, Yasuo True Damage foi escolhido imediatamente, porque sua estética combinava com o design da AAPE. O estilo moderno e casual da skin e o estilo da APPE se encaixam.

“Estamos muito felizes com a colaboração criativa que fizemos com a AAPE”, disse Christian Bailey, diretor de produtos do consumidor na Riot. “Da skin a cada peça de roupa individual, cada elemento dessa parceria pareceu orgânico, e achamos que os jogadores vão gostar de ter outra forma de se expressar como fãs através das roupas.”

Yasuo True Damage Edição de Prestígio estará disponível para todos os jogadores de 25 de setembro até o fim de 2020, por 100 Pontos de Prestígio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 01 de setembro.