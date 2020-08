Riot fecha parceria com Universal Music Group para criar músicas para a final do Mundial de League of Legends

Foi anunciado ontem à noite que a Riot Games fechou uma parceria com a Universal Music Publishing Group. Catorze artistas famosos da UMPG se juntaram para criar seis novas músicas para promover a final do Mundial de League of Legends.

O processo aconteceu de 24 a 27 de julho no estúdio GUM, de Xanghai. Entre os artistas, estava Matzka, que venceu como Melhor Banda no Golden Melody Awards (GMAs), Gong, indicado a Melhor Artista Revelação no GMAs, e Chiyo, que participou do reality show musical Chuang 2020.

Foto via UMPG

A lista completa é, em maioria, de artistas chineses: Matzka, Gong, Chiyo, Moi Yang, Nia Yang, Tian Mi, Xiao Junfeng, Rtruenahmean, JZlee, Daniel Kim, Dru Chen, Laird Yu, Chris Lyon e Rabitt.

“Nós montamos o escritório em Pequim com isso em mente”, disse Andrew Jenkins, presidente da UMPG Austrália e Ásia-Pacífico. “Juntar um time local com os melhores e um objetivo comum de desenvolver o potencial dos compositores chineses para que tenham sua chance de brilhar.”

O Campeonato Mundial 2020 do LoL acontece de 25 de setembro a 31 de outubro em Xangai. A final acontece no Pudong Soccer Stadium, estádio de futebol da cidade chinesa. Será a primeira vez em que uma final de Mundial de League of Legends acontece em um novo estádio, que será a nova casa do time de futebol Shanghai SIPG.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 18 de agosto.