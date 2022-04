Quando League of Legends foi lançado?

League of Legends, um dos jogos mais conhecidos e históricos do século 21, foi lançado em 27 de outubro de 2009. Baseado em um mapa modificado para Warcraft III chamado Defense of the Ancients, o LoL foi um dos primeiros títulos independentes do gênero multiplayer online battle arena (MOBA). O LoL ajudou a abrir caminho para outros jogos do gênero, como Smite, Dota 2 e Heroes of the Storm.

O LoL foi originalmente lançado com uma lista de 40 campeões jogáveis. Hoje, com 12 anos de vida útil do jogo, há 159 campeões para escolher, com uma média de quatro a cinco novos campeões sendo lançados a cada ano.

Em 2011, a Riot Games sediou a primeira temporada de esports para competições do LoL. O primeiro Campeonato Mundial do LoL durou apenas três dias e contou com apenas oito equipes de três regiões: América do Norte, Europa e Sudeste Asiático. Dez anos depois, o Campeonato Mundial do LoL se tornou um dos eventos anuais de esports mais importantes do mundo. O torneio de um mês atrai 24 equipes de todo o mundo, com mais de uma dúzia de ligas profissionais de todo o mundo sendo representadas no Mundial e inúmeras outras competindo em torneios regionais durante todo o ano.

Foto via Riot Games/Getty Images

O LoLinspirou vários jogos derivados da Riot, principalmente League of Legends: Wild Rift, uma versão móvel do jogo lançada em 2020. O mundo de fantasia do LoL, Runeterra, também serviu de pano de fundo para um autobattler intitulado Teamfight Tactics. bem como um jogo de cartas, Legends of Runeterra. Os jogos de RPG para um jogador também foram inspirados no LoL, incluindo o Ruined King de 2021 e o Song of Nunu ainda a ser lançado.

Existem mais de 180 milhões de jogadores envolvidos com jogos baseados no universo do LoL em novembro de 2021, de acordo com a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 08 de abril.