Dono da TSM confirma que Spica e Huni continuam no time na temporada 2022 da LCS

Depois da notícia de que Bjergsen, antigo jogador do meio e atual técnico de League of Legends na TSM, sairia do time, o dono da organização, Andy “Reginald” Dinh, respondeu perguntas dos fãs sobre o futuro da equipe.

Reginald confirmou no subreddit da TSM que Huni, do topo, e Spica, o caçador, continuariam no time durante a temporada 2022 do LoL profissional.

“Spica/Huni continuam com a gente no ano que vem”, disse Reginald. “Não estamos abertos a vender ou trocar os contratos desses jogadores.”

A TSM também confirmou a saída do suporte SwordArt do time. E, no começo do mês, o meio atual da organização, PowerOfEvil, anunciou que estava explorando outras opções.

Nesta temporada, a TSM chegou a uma partida de garantir a ida ao Campeonato Mundial de League of Legends, mas acabou não conseguindo avançar. O time de 2021 da TSM contava com cinco jogadores que nunca tinham jogado juntos até o começo da temporada.

Quanto a Huni e Spica, a dupla terá mais uma chance de desenvolver sua química na próxima temporada da LCS. Spica ganhou o prêmio de MVP da LCS em 2021, enquanto Huni também foi homenageado no Summer Split deste ano. O contrato de Huni e Spica no time vale até o fim da temporada 2022, enquanto o atirador do time, Lost, está garantido também para 2023.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 29 de outubro.