Bjergsen vai sair da TSM após 8 temporadas

A TSM anunciou hoje que Bjergsen não fará mais parte do time, após 8 temporadas juntos. O dinamarquês, que foi técnico da TSM durante a temporada 2021 de League of Legends, vai analisar outras opções e voltar a jogar na rota do meio na próxima temporada.

Segundo fontes, essa decisão foi tomada após várias negociações entre Bjergsen e a TSM, em que a organização tentava mantê-lo no time. O próximo destino de Bjergsen só será determinado oficialmente quando os jogadores puderem assinar novos contratos com outros times, na noite do dia 15 de novembro. Bjergsen e TSM vão precisar negociar também a venda da porção do time que ele detém, obtida em uma renegociação de contrato no fim de 2019.

Como jogador, Bjergsen tem várias conquistas regionais, sendo quatro MVPs e seis campeonatos da LCS. É o segundo maior número de todos os tempos, ficando apenas atrás de outro gigante norte-americano, Doublelift. O meio dinamarquês também levou a TSM à vitória na IEM Katowice, onde derrotou a chinesa Team WE em 2015.

A rota do meio ficou vazia após a saída de Bjergsen como jogador profissional no ano passado, mas a TSM preencheu a vaga com PowerOfEvil. Ao lado dele, dois finalistas do Mundial: SwordArt, suporte que era da Suning, e Huni, topo que jogava pela Evil Geniuses. Completaram o time o atirador Lost (ex-Echo Fox) e o caçador Spica, único que restou do time que jogava pela TSM ao fim de 2020.

Com Bjergsen como técnico principal, a TSM terminou o Spring Split 2021 da LCS em terceiro e o Summer Split em quarto. É a terceira vez na história que a organização não se classifica para o Mundial.

Bjergsen ainda não decidiu qual será seu próximo time. Equipes norte-americanas e europeias têm interesse em contratá-lo, mas os fãs vão precisar esperar para saber os próximos passos do astro. Antes de jogar pela TSM por quase sete anos, Bjergsen jogou em várias equipes europeias, particularmente a Copenhagen Wolves e a Ninjas in Pyjamas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jacob Wolf e André González Rodríguez no Dot Esports no dia 28 de outubro.