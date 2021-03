Valve sediará o evento Steam Next Fest em junho

O evento contará com centenas de demos e conteúdo com desenvolvedores de jogos.

A Valve apresentou o Steam Next Fest hoje, que funcionará como uma celebração para novos jogos de todos os tamanhos e incluirá centenas de demos de jogos para permitir que os jogadores experimentem os próximos títulos.

No geral, Steam Next Fest é uma reformulação do Steam Game Festival anterior que visa “comunicar mais diretamente seu foco” nos jogos, seus desenvolvedores, e deixar a comunidade aprender mais sobre o que está por vir para a plataforma.

Programado para acontecer de 16 a 22 de junho, a Valve está promovendo o Steam Next Fest como uma forma de dar aos jogadores a oportunidade de obter experiência prática com novos jogos, assistir a transmissões ao vivo de desenvolvedores e conversar com as equipes por trás de alguns dos jogos o que podem esperar de seus títulos.

Isso continua a aumentar o impulso da empresa para destacar jogos de todos os tamanhos por meio de vários eventos ao longo do ano passado que foram direcionados a fornecer acesso antecipado e versões demo para os fãs que usam a Steam. O último exemplo disso foi o Steam Game Festival de fevereiro, que exibiu muitos títulos independentes.

Com este tempo, Steam Next Fest vai competir diretamente com vários showcases de jogos de verão, incluindo a variação digital da E3, que está programada para acontecer de 15 a 17 de junho.

Ainda não há detalhes sobre se o conteúdo mais amplo do Steam Next Fest será distribuído fora da Steam para plataformas como a Twitch. Mais informações provavelmente serão compartilhadas próximo ao início do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de março.

