Free Fire apresenta crossover com One-Punch Man

Free Fire vai ter um crossover com a franquia de super-heróis japoneses One-Punch Man, a Garena anunciou hoje. A colaboração entre o battle royale e o anime será o primeiro grande evento de Free Fire em 2021.

O evento One-Punch Man trará visuais exclusivos, itens colecionáveis ​​e equipamentos temáticos inspirados em Saitama e outros personagens da franquia de anime para o jogo.

“Estamos entusiasmados em receber um dos mais icônicos heróis japoneses em nosso universo do Free Fire”, disse o produtor do Free Fire, Harold Teo. “Nossa parceria com One-Punch Man oferecerá mais conteúdo exclusivo para nossa comunidade global.”

Esta é apenas mais uma colaboração do Free Fire que mostra os esforços de Garena para tornar o battle royale um jogo global. Desde 2019, a empresa firmou diversas parcerias com grandes personalidades de todo o mundo, como o DJ brasileiro Alok, o DJ americano KSHMR, o ator de Bollywood Hrithik Roshan e o futebolista português Cristiano Ronaldo. Free Fire também colaborou com produções famosas como Ragnarok e La Casa de Papel da Netflix.

Mais informações sobre a colaboração do Free Fire e One-Punch Man devem ser reveladas no início do próximo ano. A data exata de início do evento também não foi anunciada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 21 de dezembro.