Onde encontrar todos os Artefatos Alienígenas para desbloquear o estilo de Kymera na temporada 7 de Fortnite Capítulo 2? | Dot Esports Brasil

A nova temporada de Fortnite está recheada de novas aventuras e experiências. Como as temporadas anteriores, a atual começou com mudanças ao mapa, novos itens cosméticos e um sistema diferente de progressão no passe de batalha para inovar as mecânicas.

Embora o sistema de progressão seja novo, as formas de avançar no seu passe de batalha ainda são as mesmas. É preciso completar missões e tarefas no jogo e acumular Estrelas de Batalha, nova moeda utilizada para habilitar as recompensas do passe de batalha. Estrelas de Batalha também estarão presentes no mapa com outros artefatos e itens colecionáveis.

Você vai precisar de Artefatos Alienígenas para habilitar mais estilos para os trajes Kymera. Como é fácil se perder na ação de Fortnite, é bom saber exatamente aonde ir antes mesmo de entrar na partida para encontrar os Artefatos Alienígenas.

A temporada está só começando e só alguns Artefatos Alienígenas foram descobertos. Ao longo da temporada, pode ser que mais deles apareçam no mapa ou alguns cantos escondidos sejam descobertos.

Confira onde encontrar Artefatos Alienígenas na sétima temporada do Capítulo 2 de Fortnite.

Bosque Choroso

O primeiro Artefato Alienígena fica em um local remoto a oeste do Bosque Choroso. Ele fica do lado da estrada que leva à Alameda Arborizada. Ao chegar lá, procure um celeiro com a porta aberta e o Artefato Alienígena estará esperando lá dentro.

Centro do mapa (A Cratera)

O centro do mapa é sempre um bom lugar para começar a procurar os novos colecionáveis. Vá até lá e entre na cratera. O Artefato Alienígena estará esperando no meio da poça.

Complexo da Colheita

Este Artefato Alienígena não fica exatamente no Complexo da Colheita, mas em uma fazenda próxima. Siga para o norte partindo do Complexo da Colheita. Ao chegar à segunda fazenda, fique de olho nas árvores à esquerda, já que o Artefato Alienígena ficará embaixo de uma das árvores mais próximas da cerca.

Costa Convicta

Nesta temporada, o Litoral Límpido passou a se chamar Costa Convicta e o local também tem um dos Artefatos Alienígenas. Lá pelo canto nordeste do local, haverá uma espiral e o Artefato Estará logo abaixo dela, na escada.

Toca do Gato

O Artefato Alienígena da Toca do Gato fica no limite do local. A torre do Miáusculo fica bem na entrada da Toca do Gato. O Artefato estará no seugndo andar dessa torre e será preciso construir para chegar lá, porque não há escadas por perto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de junho.