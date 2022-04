Como jogar Fortle, uma versão do Wordle sobre Fortnite

Wordle foi lançado em outubro do ano passado e vem dominando as redes sociais desde então. Desde seu lançamento, surgiram inúmeras versões do jogo seguindo a mesma fórmula, desde uma com equações até uma apenas com palavras mais maduras. Agora, o battle royale Fortnite também ganhou um spin-off próprio, chamado Fortle.

Para jogar Fortle, é só acessar o site oficial do jogo. Alguns tiveram problemas para encontrá-lo, pois o domínio do site é FortniteSkin. No novo jogo, você tem seis chances para adivinhar uma palavra de cinco letras relacionada a Fortnite. Todos os dias, Fortle terá uma nova palavra.

A mecânica básica é a mesma do Wordle original. Todas as palavras que você digitar ajudam a descobrir a palavra da vez, especificando quais letras estão corretas, quais estão no lugar errado e quais não fazem parte da palavra. Por exemplo, as letras que aparecerem em laranja são as que estão no lugar certo, as que aparecem em roxo estão na palavra em outras posições e as que aparecem em cinza não estão em nenhum lugar da palavra.

O site onde Fortle está hospedado também tem outras informações. Existem abas para itens diferentes, incluindo os itens atuais da Loja de Itens e o conteúdo vazado. Também há um espaço para jogos de perguntas sobre Fortnite, mas ele ainda está vazio por enquanto.

Fortle ainda é novidade, então o site ainda parece estar se ajeitando enquanto portal de conteúdo de Fortnite para além do jogo de palavras. Pode ser que, quando você for voltando ao site para jogar, novas opções apareçam aos poucos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Christian Harrison no Dot Esports no dia 14 de abril.