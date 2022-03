Epic Games e Microsoft doarão receitas de Fortnite para fundos de ajuda humanitária para a Ucrânia

A Epic Games doará toda a receita do Fortnite entre 20 de março e 3 de abril para organizações de ajuda humanitária que atuam na Ucrânia, anunciou a empresa hoje. A Microsoft também se juntará ao esforço, doando receitas líquidas do conteúdo de Fortnite vendido na Microsoft Store no Xbox.

A Epic e a Microsoft enviarão quaisquer microtransações em dinheiro real feitas no Fortnite dentro dessas duas semanas para organizações de ajuda humanitária que ajudam diretamente o povo da Ucrânia. As organizações fornecerão ajuda de emergência, “incluindo apoio à saúde, alimentos e água potável, suprimentos essenciais, assistência jurídica e abrigo”. Embora o site liste apenas quatro organizações no momento da redação, a Epic disse que adicionará mais organizações à lista ao longo da campanha.

Além disso, a Epic disse: “não estamos esperando a chegada dos fundos da nossa plataforma e dos parceiros de pagamento”, de acordo com a postagem do blog. Em vez disso, quando as transações forem processadas, a empresa as enviará imediatamente às organizações.

As transações de Fortnite em itens como pacotes de V-Buck, Fortnite Crew, Passes de Batalha de presente e pacotes de cosméticos serão todos incluídos nos fundos de ajuda humanitária. No entanto, quaisquer compras feitas por meio de V-bucks no jogo não serão contadas para esta causa, a menos que sejam compradas com dinheiro real durante as duas semanas.

Os códigos de Apoie um Criador não serão afetados pela política, e a Epic financiará esses pagamentos. No entanto, se os criadores quiserem doar seus ganhos, a Epic sugere fazer parceria com uma organização específica de sua escolha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 20 de março.