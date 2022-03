O modo Sem Construção do Fortnite será permanente?

Os fãs de Fortnite ficaram surpresos com uma mudança drástica que pode ter feito sua memória muscular questionar sua existência; logo após o carregamento em sua primeira partida da temporada, os jogadores perceberam que a mecânica de construção estava faltando no jogo.

Houve casos em que a Epic Games adicionou modos de jogo por tempo limitado que desativavam a construção, e parece que o início do Capítulo Três, Segunda Temporada, pode ter introduzido um modo ‘Sem construção’ permanentemente.

Os mineradores de dados populares do Fortnite, como o HYPEX, encontraram arquivos no jogo que sugeriam que os jogadores teriam a opção de escolher suas preferências de construção no futuro. Isso significa que a Epic está procurando tornar o modo Sem Construção uma adição permanente ao Fortnite por muito tempo no futuro do battle royale.

A tela de carregamento a seguir dará as boas-vindas aos jogadores quando eles entrarem na fila para uma partida com a construção desativada. A maioria das dicas da tela de carregamento também foram alteradas e agora lêem: “Nos modos com construção ativada/desativada”.

Captura de tela via HYPEX

No momento da redação deste artigo, o modo Sem Construção ainda é categorizado como por tempo limitado no Fortnite. A mudança provavelmente será lançada com a próxima atualização. Quando ‘Sem Construção’ se tornar uma parte estável do Fortnite, provavelmente terá seu próprio lugar no menu do modo de jogo, como Team Rumble.

Enquanto alguns jogadores gostam de aprender a construir como um profissional, outros estão sentindo falta da simplicidade do Fortnite. O modo Sem Construção deve ter potencial para se tornar popular entre os jogadores que se consideram horríveis na construção. Também pode servir como uma sessão de prática de pontaria decente para jogadores profissionais de Fortnite.

