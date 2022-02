Quando Dwayne ‘The Rock’ Johnson chega a Fortnite?

Cada temporada de Fortnite encontra uma forma de ser diferente. Enquanto algumas fazem mudanças drásticas ao mapa, outras podem chamar atenção com suas parcerias.

O Homem-Aranha não é o único grande nome da primeira temporada do Capítulo Três de Fortnite. Nos primeiros momentos da nova temporada, os fãs descobriram que o Fundação era interpretado por Dwayne “The Rock” Johnson — e o passe de batalha revelou que ele poderia ser habilitado como traje jogável.

No entanto, o traje de The Rock não estava disponível no começo da temporada e seu lançamento foi marcado para uma data futura.

Quando o traje de Dwayne “The Rock” Johnson lança em Fortnite?

O traje de The Rock chega a Fortnite em 3 de fevereiro, segundo uma contagem regressiva na página do Fundação no Passe de Batalha. Quando ele ficar disponível no jogo, pode ser que você precise concluir alguns desafios para habilitar o traje.

A julgar por outros lançamentos parecidos de trajes, esses desafios costumam ser relativamente simples e podem ser concluídos em cerca de uma hora. Trajes desse nível geralmente não são lançados na Loja de Itens, então concluir esses desafios costuma ser a única forma de ter acesso a eles.

Se você tiver interesse em habilitar o traje de The Rock ou qualquer outro traje especial o quanto antes, outra forma de agilizar o processo é procurar tutoriais no YouTube, que mostram exatamente onde ir para concluir as missões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 31 de janeiro.