As Torres Tortas estão de volta a Fortnite

As icônicas Torres Tortas finalmente vão voltar a Fortnite, após quase dois anos, na atualização de 18 de janeiro.

A neve que cobria a ilha no início do Capítulo Três derreteu, revelando toda a glória das Torres Tortas no centro do mapa.

“Suba até o topo da famosa torre do relógio, entre em apartamentos, visite restaurantes, lute no estacionamento subterrâneo, invada o escritório da Seguradora Não Esquenta e muito mais”, diz o texto no blog da Epic Games.

A última vez que vimos as Torres Tortas no jogo foi em 2019. Seu lançamento foi na segunda temporada, no início de 2018, com a primeira grande atualização de mapa do battle royale, a atualização 2.2.0. Logo o cenário se tornou um dos locais favoritos dos jogadores mais competitivos, incluindo muitos baús, salas, espólios e arranha-céus.

As Torres Tortas saíram oficialmente do jogo quando foram destruídas por um vulcão, em maio de 2019. Mas versões diferentes do local ainda existiram por mais um tempo. Uma versão chamada Torres Neo existiu brevemente, logo se transformando em uma versão Velho Oeste das Torres Tortas, chamada Cidade Torta. Outra transformação fez com que essa cidade virasse a cidade de Gotham, que acabou sendo sugada para o vazio no evento O Fim.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 18 de janeiro.