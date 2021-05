Riot revela habilidades de Kha’Zix em Wild Rift

League of Legends: Wild Rift terá dois novos campeões em 6 de maio, com o início do evento Mestres da Caçada.

Depois de mostrar as habilidades de Rengar no jogo, a Riot também lançou um vídeo de jogabilidade para mostrar como Kha’Zix será no Wild Rift. Para os jogadores familiarizados com Kha’Zix em League of Legends, será bem parecido jogar com ele em Wild Rift. Até o momento, nenhuma habilidade do campeão foi alterada em relação ao LoL, mas, devido ao tamanho reduzido do mapa, alguns dos alcances das habilidades mudaram.

Assim como Rengar, Kha’Zix será um dos destaques do evento e modo Mestres da Caçada. Os dois campeões serão lançados no evento, assim como um novo sistema de jogo chamado Nemesis Duel (Duelo de Nêmesis).

O Duelo será ativado quando Kha’Zix e Rengar se enfrentarem no jogo. O campeão que sair vencedor receberá um bônus, que no caso de Kha’Zix é um ponto adicional de evolução. Há alguns critérios que precisam ser seguidos antes de o Duelo ser ativado, para que não aconteça em todas as partidas. Confira mais informações sobre o sistema clicando aqui.

Se você quiser jogar com Kha’Zix o quanto antes, ele estará disponível na loja em 6 de maio, assim como a skin Kha’Zix Florescência Mortal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 03 de maio.