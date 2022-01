Riot revela o roteiro de esports do Wild Rift para 2022 com um novo campeonato mundial

Depois de uma pré-temporada bem-sucedida que terminou com a Horizon Cup no ano passado, o esports de League of Legends: Wild Rift está esquentando em 2022. Durante a transmissão ao vivo da temporada 2022 da Riot Games, detalhes sobre o roteiro de esports do MOBA móvel para o novo ano foram anunciados.

A primeira temporada oficial do Wild Rift está começando em breve, com oito ligas regionais ao redor do mundo. A Riot disse que essas regiões “fundamentais” terão seu próprio “sabor e estilo únicos”, indicando que podem seguir formatos diferentes como em 2021. A primeira temporada vai de janeiro a maio. Estes são:

Screengrab via Riot Games

A Riot também anunciou que a primeira competição global oficial do jogo acontecerá neste meio do ano na Europa. O Wild Rift Global Championship Icons acontecerá como um evento offline para coroar um campeão mundial.

Contará com 24 equipes das ligas regionais. Oito deles se classificarão diretamente para o evento principal, enquanto 16 equipes se enfrentarão na fase de entrada. O evento principal contará com uma fase de grupos, eliminatórias e as grandes finais.

Imagem via Riot Games

Embora a maioria dos campeonatos mundiais aconteça no final do ano, é surpreendente ver o principal evento de esportes eletrônicos de Wild Rift acontecendo no meio do ano. O líder dos esports do Wild Rift, Leo Faria, já havia declarado que o campeonato mundial para dispositivos móveis será único e separado dos esports de League of Legends. Talvez seja por essa distinção que o evento acontece no meio do ano.

Depois de ser lançado lentamente no ano passado em diferentes regiões do mundo, a Riot anunciou o e-sports para Wild Rift em meados de 2021, após demanda da comunidade. Concluiu-se com a Horizon Cup em Cingapura, onde 10 times competiram por US $ 500.000. O Da Kun Gaming da China venceu o ThunderTalk Gaming nas finais para ser coroado o campeão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 07 de janeiro.