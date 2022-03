League of Legends: Wild Rift não chegará aos consoles ou ao Sul da Ásia em 2022

Se você deseja jogar League of Legends: Wild Rift com um controle, a Riot Games tem más notícias para você. Na prévia da atualização 3.1, o desenvolvedor revelou alguns de seus pontos de foco para Wild Rift em 2022, e um lançamento em consoles e no Sul da Ásia não parecem estar na lista.

Wild Rift foi lançado em quase todas as regiões do mundo no último ano e meio. A única região que ainda não recebeu o jogo é o Sul da Ásia. Embora os fãs da região tenham perguntado constantemente à Riot os motivos por trás da decisão, a desenvolvedora ficou em silêncio sobre a falta de lançamento na região.

Alan Moore, produtor executivo de Wild Rift na Riot Games, disse na prévia da atualização 3.1 que a equipe ainda está “trabalhando no lançamento” do jogo no Sul da Ásia e nos consoles, mas eles “não terão atualizações sobre isso em 2022.”

“Agradecemos a paciência enquanto trabalhamos nisso, e estamos ansiosos para trazer mais notícias o quando antes”, acrescentou Moore.

Wild Rift foi anunciado em 2019, mas enfrentou atrasos no lançamento devido à pandemia do COVID-19. Embora não seja surpreendente ver que a versão do console ainda está em desenvolvimento, a falta de disponibilidade no Sul da Ásia pode ser surpreendente para os fãs da região. A falta de transparência da Riot também deixou os jogadores do Sul da Ásia confusos.

Moore disse que ausências e mortes intencionais são temas prioritários para o desenvolvedor em 2022. A empresa também busca aumentar a transparência nas penalidades de jogadores denunciados.

Com a atualização 3.1 chegando, a prévia mostrou vários recursos futuros para o título MOBA. Isso incluiu dois novos campeões, Shen e Karma. Até nove skins também serão lançadas ao longo da próxima atualização. Elas serão Shen Lua Sangrenta, Karma Vigia, Rengato, Veigar Cosplay de Ranzinzim, Bonekton, Ezreal Pijaminha Estelar, Lux Pijaminha Estelar, Graves Saqueador e Brand Saqueador.

A Riot também falou sobre o Rift Elemental, que será testado nas atualizações 3.1 e 3.2. Algumas mudanças importantes nos dragões estão chegando com a forma como os elementos interagem com o mapa. Haverá três elementos, ou seja, Infernal, Montanha e Oceano, que influenciarão o mapa e o mudarão. Esses recursos serão testados nas próximas duas atualizações e a Riot planeja substituir o mapa existente pelo Rift Elemental na atualização 3.3.

A atualização 3.1 do Wild Rift chegará em 24 de março, conforme o cronograma oficial de atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 12 de março.