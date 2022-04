Final do Wild Tour Brasil do Wild Rift acontecerá em Belo Horizonte com plateia ao vivo

Os playoffs da primeira temporada do Wild Tour foram divididos em duas partes, com a segunda metade acontecendo no Teatro Minas Centro em Belo Horizonte, nos dias 7 e 8 de maio. Será o primeiro evento de League of Legends: Wild Rift no Brasil com um audiência ao vivo.

A primeira fase dos playoffs de dupla eliminação acontecerá de 29 de abril a 1º de maio no Riot Games Studio em São Paulo com quatro equipes sendo eliminadas. Essas partidas não serão abertas ao público. A segunda metade, que inclui as finais da chave superior, semifinal da chave inferior, final da chave inferior e a grande final, acontecerá no Teatro Minas Centro.

A Riot Games disse que a venda de ingressos para o evento de dois dias em Belo Horizonte se iniciará em 18 de abril. Haverá 1.200 ingressos disponíveis em cada dia, que custarão 60 reais cada. Todos os participantes terão que apresentar comprovante de vacinação completa contra o COVID-19. Haverá várias ativações no local para os fãs também.

Para os fãs em casa, todas as partidas serão transmitidas na Twitch e no YouTube a partir das 13h.

O vencedor do Wild Tour Brasil avançará para a fase de grupos do Global Championship Icons, o primeiro campeonato mundial de Wild Rift, que acontecerá na Europa neste ano. Atualmente, a fase de grupos do Wild Tour está em andamento com 12 equipes lutando por oito vagas nos playoffs. B4 Esports e TSM estão empatados em primeiro lugar no grupo A, enquanto Los Grandes lidera o grupo B.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 14 de abril.