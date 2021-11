O criador do troféu de Wild Rift revela a evolução do troféu da Summoner Series desde o design até o produto acabado

Os troféus são mais do que bugigangas que ficam em segundo plano em relação ao prêmio em dinheiro de um torneio. Eles fornecem uma representação física de suas respectivas ligas, jogos ou torneios. Eles estão imersos na história e promovem uma conexão entre jogadores, times e fãs. Ganhar um torneio importante não seria a mesma coisa se a equipe não tivesse um troféu elegante para levantar e beijar enquanto o confete cai.

Uma vez que os troféus se tornaram símbolos de suas competições, seu design e detalhes são cruciais. O designer Harrison Krix da Volpin Props mostrou o processo de criação do troféu Wild Rift Summoner Series, do conceito aos modelos e o físico. A Summoner Series foi um torneio norte-americano para jogos móveis, com um prêmio de US$ 70.000.

Este troféu é inspirado na lanterna de Thresh, já que o icônico personagem de League of Legends foi uma das adições recentes ao Wild Rift antes das finais da Summoner Series. A lanterna brilha em um verde pálido, enquanto emite uma fumaça da mesma cor. Este projeto coloca a lanterna em cima de um pedestal de fumaça verde translúcida, que brilha sob uma luz negra.

Krix revelou que todo o processo demorou apenas oito dias, desde os esboços de conceito até a conclusão. Os resultados falam por si, e a Tribe Gaming pode atestar a qualidade do troféu. Eles foram os campeões da Summoner Series, derrotando a Immortals com uma vitória decisiva por 4-1. Esta vitória rendeu a eles US$ 30.000 e um convite para a Horizon Cup.

A Horizon Cup é um torneio internacional de Wild Rift em Cingapura de 13 a 21 de novembro. Com um prêmio de US$ 500.000, muito mais do que apenas um troféu está em jogo para as dez equipes que competem pela vitória. E como é um torneio maior, os designers podem ter que se superar para o troféu da Horizon Cup.

Artigo publicado originalmente em inglês por Matthew Kennedy no Dot Esports no dia 13 de novembro.