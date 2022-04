Notas da atualização 3.1b de League of Legends: Wild Rift

A Riot lançou a atualização 3.1b em League of Legends: Wild Rift. Esta será a atualização ‘3.1’ final antes do lançamento da 3.2 em 12 de maio. A atualização 3.1b marca o retorno do Rift Elemental, com algumas mudanças. Duas novas skins, acessórios e um evento também estão chegando ao popular título de MOBA portátil.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a atualização 3.1b do Wild Rift.

Novo Modo: Rift Elemental

O Rift Elemental está retornando ao Wild Rift nesta atualização. Ele estará disponível de 28 de abril às 21h01 a 4 de maio às 21h01. A Riot está atualmente testando o novo modo e a versão atual pode ser diferente do que os jogadores receberão na atualização 3.2. Aqui estão algumas mudanças neste modo:

Depois de eliminar o primeiro dragão, o terreno vai mudar. Isso deve dar a você e seus colegas de equipe oportunidades únicas de jogabilidade mais cedo.

dragão, o terreno vai mudar. Isso deve dar a você e seus colegas de equipe oportunidades únicas de jogabilidade mais cedo. A equipe que eliminar dois dragões ganhará uma das almas poderosas.

Novas skins

Estas serão lançadas em 27 de abril às 21h01:

Brand Saqueador

Graves Saqueador

Novos acessórios

Ícones : Capitão da Fofuteia

: Capitão da Fofuteia Emotes: Por quê?; É o Quê?

Estes serão lançados ao longo da atualização.

Novo evento: Junte-se à Fofuteia!

Junte-se à Fofuteia! (Águas de Sentina) começará em 28 de abril às 21h01.

Mudanças de campeão

Blitzcrank

ATRIBUTOS BASE

Armadura: 50

Armadura por nível: 5,1 Armadura total no nível 15: 122



Darius

ATRIBUTOS BASE Velocidade de Ataque por nível: 2,2% → 1,2% Velocidade de Ataque no nível 15: 41% → 27%



Fiora

DANÇA DA DUELISTA Dano base em Ponto Vital: 2,5% → 3% Multiplicador de DdA: 4,5% a cada 100 de DdA adicional → 5,5% a cada 100 de DdA adicional

ESTOCADA Alcance do avanço: 4 → 3,5 Alcance da busca: 3,5 → 3



Jhin

SUSSURRO Dano com base na Vida perdida do quarto tiro contra monstros: Sem limite → Máximo de 1.000 de dano



Kai’Sa

SOBRECARGA Tempo de Recarga: 16/15/14/13s → 16/14/12/10s



Lucian

LUZ PERFURANTE Tempo de Recarga: 9/8/7/6s → 8/7/6/5s



Master Yi

ATAQUE ALPHA Dano base: 25/70/115/160 → 30/70/110/150 Multiplicador de DdA: 100% de Dano de Ataque → 60% de Dano de Ataque



Olaf

BALANÇO TEMERÁRIO Custo de Vida: 21/39/57/75 + 15% de DdA → 18/36/54/72 + 15% de DdA Dessa forma, existe uma relação de 30% entre dano e custo



Rakan

ATRIBUTOS BASE

Mana por nível: 41 → 57 Mana no nível 15: 1.009 → 1.233



Sett

OUSADIA DA ARENA Regeneração: 0,5/0,9/1,4/2 → 0,25/0,5/1/2

PANCADARIA Dano base: 10/25/40/55→ 5/20/35/50



Yuumi

BATER E BLOQUEAR Escudo: 60 + (22 × Nv.) + 30% de PdH → 60 + (25 × Nv.) + 35% de PdH Restauração de Mana: 20 + (5 × Nv.) + 12% de Mana máximo → 20 + (5 × Nv.) + 15% de Mana máximo

PROJÉTIL ERRANTE Tempo de Recarga: 12/10,5/9/7,5/6s → 9/8/7/6/5s Mana: 70 → 50



Mudanças na jogabilidade

Itens

Véu da Banshee

Atributos

Poder de Habilidade: 70 → 75

Aceleração de Habilidade: 10 → 15

Megamotor Hextec

Atributos

Custo total: 2.700 de ouro → 2.550 de ouro

Custo da combinação: 650 de ouro → 500 de ouro

Punho de Jaurim

Sequência de construção:

Cristal de Rubi + 700 de ouro → Espada Longa + 700 de ouro Atributos e preço total inalterados .



Lembrete Mortal

Atributos

Dano de Ataque: 40 → 45

Força da Trindade

Atributos

Dano de Ataque: 20 → 25

Vida: 200 → 250

Lâmina Fantasma de Youmuu

Atributos

Penetração de Armadura: 12 → 15

Aceleração de Habilidade: 10 → 15

Selva

Aronguejo

Experiência concedida: 2.000 → 1.200

Rotação de campeões gratuitos

21 de abril – 27 de abril: Darius, Katarina, Morgana, Olaf, Soraka, Twisted Fate, Vayne, Wukong, Xayah, Xin Zhao

28 de abril – 5 de maio: Akali, Corki, Gragas, Irelia, Nami, Shyvana, Teemo, Thresh, Varus, Zed

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 19 de abril.