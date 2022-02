Equipes definidas do Wild Tour Brasil 2022

O League of Legends: Wild Rift Tour Brasil 2022 começará com sua fase de grupos em 18 de fevereiro. Antes da ocasião, a Riot revelou as equipes e grupos da competição de R$ 1,4 milhão.

Das 12 equipes, oito passaram pelas eliminatórias abertas, enquanto quatro foram convidadas do Wild Tour 2021. As equipes e grupos do Wild Tour 2022 são os seguintes:

Grupo A

B4 Esports

Full House Gaming

Liberty

LOOPS

Omega Esports

TSM

Grupo B

Cruzeiro Esports

DreamMax

Los Grandes

Netshoes Miners

Vivo Keyd

XIS

As equipes competirão em um formato de rodada dupla dentro de seus grupos durante 10 semanas, de 18 de fevereiro a 23 de abril. Cada partida será melhor de três. As partidas serão disputadas às sextas e sábados de cada semana a partir das 18h e serão transmitidas na Twitch, YouTube e Nimo TV.

As quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a fase de entrada, que está marcada para os dias 6 a 8 de maio. As duas melhores equipes do Wild Tour representarão o país no Wild Rift Global Championship Icons, que será o primeiro campeonato mundial do título MOBA e acontecerá na Europa.

A Riot havia dito anteriormente que o Wild Tour será jogado offline no Riot Games Studio em São Paulo. Com o Brasil passando por uma nova onda de casos de COVID-19, a empresa decidiu movê-lo para um formato online. Todas as equipes jogarão remotamente enquanto os apresentadores trabalharão fora do estúdio.

A Riot disse que está monitorando consistentemente a situação e permitirá as equipes e o público no estúdio quando for seguro fazê-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.