Os 3 principais agentes deVALORANT para dominar no Icebox, o novo mapa do Ato III

Pegue seus casacos pesados ​​e um pouco de chocolate quente, o inverno está chegando.

O mapa nevado de VALORANT, Icebox, estreia com o Ato III em 13 de outubro. A nova adição apresenta pontos de estrangulamento estreitos, verticalidade e ângulos intrincados, tornando alguns agentes escolhas mais ideais do que outros. A Dot Esports foi convidada a testar todo o conteúdo do Ato III no início de um evento de captura da Riot, prevendo quem são os melhores agentes para a competição.

Aqui estão os três principais agentes para experimentar no Icebox.

Jett

Imagem via Riot Games

Em um mapa com muitos pontos de difícil acesso, faz sentido que a maioria dos agentes móveis possa ter sucesso imediato. A capacidade de Jett de se mover rapidamente em todas as direções a torna uma escolha obrigatória.

Ao atacar no meio, os jogadores de Jett podem rapidamente usar o Corrente Ascendente assim que a rodada começar e se posicionar no topo do tubo. A partir daí, as possibilidades são infinitas. Você pode espiar a rampa intermediária do defensor e atirar em qualquer cabeça que aparecer, você pode dar uma olhada no local B para ver se há inimigos fora de posição ou simplesmente recuar.

Tubo médio | Screengrab via Riot Games

Um local do surgimento do atacante apresenta uma rampa alta que você pode escalar para obter uma visão clara do terreno. E, como qualquer atirador, ter uma posição elevada sobre seu oponente é sempre uma vantagem. Os jogadores de Jett podem usar o ponto de vantagem a seu favor, certificando-se de que nenhum inimigo espreite e cobrindo os aliados enquanto eles avançam. E como a maioria dos agentes sofreria danos de queda ao pular para um terreno baixo, Jett pode flutuar lentamente até a segurança.

Embora usar o Operator possa não ser a decisão mais inteligente neste mapa, especialmente após os enfraquecimentos pesados na atualização 1.09, Jett é a melhor agente para o trabalho. Usar sua mobilidade para chegar a locais elevados e acertar alvos pode ser facilmente viável para atiradores mais experientes.

Breach

Imagem via Riot Games

Breach se tornou uma escolha garantida em muitas composições de equipe após seus fortalecimentos mais recentes da atualização 1.07, dando a ele um flash extra e reduzindo o tempo de recarga da ultimate. Sua ultimate agora detona mais rápido e se move mais rápido, tornando mais difícil esquivar.

B Pontos de estrangulamento do site | Screengrab via Riot Games

Devido à sua grande capacidade de controlar posições, Breach é o agente ideal para defender o local B da Icebox. Para que os atacantes cheguem a B, eles precisam passar por um ponto de estrangulamento apertado com duas rotas curtas. Isso torna mais fácil para Breach causar concussões ou cegar os inimigos que se aproximam, conseguindo facilmente abates em alvos com excesso de zelo. E se o time inimigo decidir se apressar totalmente, Breach pode parar com sua ultimate até que os aliados façam a rotação.

Breach ainda precisaria de um aliado para vigiar o meio, entretanto, já que o time adversário pode seguir para o local B de lá.

O agente armado de aço também é eficaz para tomar B ao atacar. Usar seu flash para se infiltrar em B, especialmente com sua rota curta, pode ajudar os aliados a passar. E os jogadores de Breach podem seguir uma tática semelhante para atacar A, já que os blinds são mais importantes do que nunca.

Killjoy

Imagem via Riot Games

Killjoy se tornou uma decisão de mapa a mapa, sendo eficiente em alguns locais e ineficaz em outros. Mas Icebox é certamente um mapa onde a sentinela pode se destacar.

Icebox é um mapa onde você precisa atacar rapidamente. Do contrário, os inimigos podem atingir os flancos e tirá-lo de trás. É aí que entra Killjoy.

Embora a agente geralmente não seja forte no ataque, deixar uma torre para trás no lado direito da rampa provou ser extremamente eficaz em parar o flanco. A torre é capaz de alertar Killjoy de um flanqueador vindo de A, B ou do meio, tornando-se um tagarela irritante.

Caixa amarela no site B | Screengrab via Riot Games

Ao defender, montar uma torre na caixa amarela do local B é ótimo. Os jogadores precisarão apontar para cima e pular para alcançá-lo no alto do ponto de vantagem, mas ele atirará com eficácia em qualquer oponente que tentar se esgueirar. Você também pode deixar um Robô de Alarme no espaço entre as duas vias B, que torne os inimigos desavisados ​​vulneráveis ​​para você derrotar rapidamente.

Menções honrosas

Imagem via Riot Games

A mais nova agente da Riot, Skye, vem com três flashes, um tigre que pode ser batedor e concussão, e Seekers para encontrar sua presa. Ela certamente será uma escolha forte em um mapa com muitos cantos e ângulos estreitos. Mas os jogadores terão que esperar um pouco mais para testá-la, porque seu lançamento será adiado até 27 de outubro.

Raze pode chegar a pontos de vantagem também usando suas Cargas Explosivas, mas ela não está nem perto de ser tão eficiente quanto Jett. E Cypher é sempre uma ótima escolha anti-flanco. Suas armadilhas não serão tão óbvias para os flanqueadores quanto a torre de Killjoy, no entanto.

O Ato III do VALORANT começa na terça-feira, 13 de outubro, onde os jogadores terão acesso a um novo mapa, passe de batalha e linha de skin para compra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 09 de outubro.