Como conseguir os Cards de Jogador do Orgulho em VALORANT

Comemore o mês do Orgulho com novos Cards de Jogador em VALORANT.

O mês do Orgulho chegou e a Riot está comemorando em VALORANT com a adição de Cards de Jogador do Orgulho. A Riot já começou as comemorações em seus outros títulos, com itens e eventos disponíveis em League of Legends, Wild Rift e Teamfight Tactics.

A celebração do Orgulho foi anunciada em maio, antes do início do mês do Orgulho. Os desenvolvedores disseram que mais informações sobre a comemoração do VALORANT chegarão em junho. Mas o anúncio mostrou alguns exemplos de Cards de jogador LGBTQ + que agora estão disponíveis.

Imagem via Riot Games

Sete Cards serão disponibilizadas aos jogadores, cobrindo uma ampla gama de indivíduos com diferentes identidades sexuais. Cards para transgêneros, pansexuais, não binários, bissexuais, assexuais e gays estarão disponíveis, bem como um Card LGBTQ + arco-íris.

Os Cards podem ser resgatados na página de Resgate no site VALORANT inserindo um código para cada card individual. Os códigos para cada cartão na imagem acima, da esquerda para a direita, são:

Orgulho // Arco-íris – Código: [PRISMATIC]

Orgulho // Algodão Doce – Código: [COTTONCANDY]

Orgulho // Principal – Código: [PRIMARY]

Orgulho // Galáxia – Código: [GALACTIC]

Orgulho // Pôr do Sol – Código: [SUNSET]

Orgulho // Crepúsculo – Código: [TWILIGHT]

Orgulho // Sorvete – Código: [SHERBET]

A Riot Games também está lançando produtos com o tema Orgulho em sua loja do início de junho ao final de julho, com 100 por cento da receita líquida indo para o projeto It Gets Better.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 02 de junho.