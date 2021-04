Breeze será desativada nas filas ranqueadas por 2 semanas na atualização 2.08 de VALORANT

Mas um modo não classificado apenas com o Breeze o ajudará a aprender os detalhes do mapa.

Os jogadores de VALORANT podem finalmente pegar Sol e atirar em Breeze com o início do Episódio Dois, Ato Três. Mas levará algumas semanas até que o novo mapa chegue às filas competitivas.

O paraíso tropical ficará indisponível na ranqueada por duas semanas após seu lançamento, de acordo com as notas da atualização 2.08 de hoje. Em vez disso, os jogadores podem entrar em uma fila apenas do Breeze para testar suas escalações e praticar. O novo mapa também estará disponível em Mata-Mata, Disputa de Spike, Disparada e jogos personalizados.

Dar aos jogadores uma janela de duas semanas antes de lançar o novo mapa nas ranqueadas é uma necessidade, pois há muito o que aprender. E com as linhas de visão longas e espaços abertos de Breeze, os fãs vão querer avaliar com calma os padrões de jogo e táticas ideais.

A Riot surpreendentemente decidiu disponibilizar Breeze em um "novo processo de veto e seleção de mapas" para o VCT Masters Reykjavík, que começa em 24 de maio. O evento será o primeiro torneio LAN internacional do VALORANT, adicionando um mapa que as equipes terão menos de um mês para praticar pode lançar mais caos no evento.

O Episódio Dois, Ato Três de VALORANT começou, apresentando Breeze e um novo passe de batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de abril.