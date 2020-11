A alta taxa de escolha de Omen na cena profissional de VALORANT destaca a necessidade de mais controladores

Omen traz muita coisa para qualquer composição de equipe, como se vê pela sua taxa de escolha de 98% na semana passada nas Qualificatórias Fechadas do First Strike Nerd Street Gamers Closed Qualifier de VALORANT, de acordo com o VLR.gg. Mas os outros dois controladores do jogo são virtualmente inexistentes na cena profissional.

O misterioso agente atua como a marca registrada das fumaças para a maioria dos esquadrões, especialmente porque suas habilidades também incluem uma cegueira e um teleporte. Embora sua popularidade esteja certamente relacionada ao seu bom kit, também é porque as alternativas (Brimstone e Viper) são fracas em comparação. E como os novos lançamentos do VALORANT não são controladores, podemos finalmente ter um.

Screengrab via VLR.gg

Omen também foi o agente mais jogado no First Strike NSG Open Qualifier (99 por cento) e no Renegades x NSG Invitational (99 por cento). Em cada uma dessas competições, Viper e Brimstone apareceram cada um, cinco por cento do tempo ou menos. E não é surpreendente.

Ao competir com times de elite, a última coisa que um time quer fazer é se prejudicar escolhendo um agente abaixo da média. Apesar da Riot ter fortalecido a Viper em quatro atualizações diferentes desde o lançamento de VALORANT, seu kit ainda é muito circunstancial. Embora ela possa ser ocasionalmente escolhida em Split, já que é um mapa menor com pontos de estrangulamento apertados, ela ainda não é a melhor escolha. E não importa quantas vezes a Riot tente melhorar o Brim, ainda não é o suficiente para torná-lo meta.

Para ser justo, as duas últimas qualificatórias do First Strike foram disputadas na atualização 1.10. Mas não parece que a atualização 1.11 mudará nada.

A espera finalmente acabou.



A nova Agente Skye está disponível em VALORANT! pic.twitter.com/Eddor9Xn1A — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) October 27, 2020

A nova atualização apresenta a tundra nevada Icebox e o canivete suíço australiano Skye. De qualquer forma, a nova agente e mapa diminuirão ainda mais as taxas de jogo de Brim e Viper. Os dois controladores não são escolhas ideais para a verticalidade do Icebox. E o meta em desenvolvimento pode favorecer Skye, Breach, Phoenix e Reyna em vez de um segundo utilizador de fumaças. Jett também atende à necessidade de outro controlador, já que sua habilidade de fumaça curta é suficiente para fazer o trabalho.

Os lançamentos de agente do VALORANT no Episódio Um foram Reyna (duelista), Killjoy (sentinela) e agora Skye (iniciador). Faz sentido para a Riot acompanhar um controlador que possa desafiar Omen para o papel nas fumaças ou pelo menos se juntar a ele. Mas, uma vez que o Ato III ainda tem mais 64 dias, pode demorar um pouco até que vejamos uma mudança dramática no meta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 09 de novembro.