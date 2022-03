Melhores composições do meta 12.5 no TFT 6.5 Noites de Neon 

A atualização 12.5 abriu o meta do Teamfight Tactics sem enfraquecer as melhores composições anteriores de Noites de Neon.

Há quatro semanas entre a atualização12.5 e a 12.6, com uma possível atualização B se a equipe de balanceamento achar necessário. A jogabilidade ranqueada teve um aumento nas composições de rerrolagem, junto com o retorno de várias maneiras de jogar a composição Galante. Inovador flexível e Lendários ainda são as duas melhores composições de TFT, mas nem sempre garantem o primeiro lugar em um lobby, como visto na Innovation Cup.

A atualização 12.5 tem tudo a ver com flexibilidade. Os jogadores podem tentar forçar as melhores composições do TFT, mas se Mortdog não estiver sorrindo para eles, há muitas outras opções para explorar para terminar entre os quatro primeiros e até mesmo uma vitória no lobby.

De rerrolagem a carregadores focadas em características, aqui estão as melhores composições do meta da 12.5.

Inovador Flexível

Imagem via Robinsongz

O dragão inovador recebeu alguns enfraquecimentos na atualização 12.5, mudando o meta para uma variedade de cinco composições com Inovador. O Inovador flexível pode usar Ezreal, Senna, Jayce, Irelia e até Kha’Zix como carregadores principais com Seraphine, Orianna, Ekko e Vi como carregadores secundários, de acordo com Wrainbash. Usar cinco unidades Inovadores é imperativo, mas o resto da composição pode ser flexível dependendo dos itens, campeões adquiridos em uma rolagem e do que o restante do lobby está usando.

Ezreal combina bem com itens de dano de ataque como Gume do Infinito, Mata-Gigante e Último Sussurro, enquanto Seraphine brilha com Morellonomicon e Lança de Shojin. Jayce pode usar os mesmos itens que Ezreal durante os estágios finais do jogo ou se tornar uma unidade da linha de frente com itens defensivos.

Aprimoramentos Hextec de Inovadores criam ainda mais flexibilidade, enquanto o Eco de Luden causa dano mágico adicional. E Aprimoramentos como Meditação e Armadura Improvisada melhoram as unidades que não possuem nenhum item, fortalecendo sua equipe como um todo.

Transgressor flexível

Imagem via Robinsongz

A característica Transgressor recebeu um grande fortalecimento na atualização 12.5 com vários fortalecimentos menores aplicados aos campeões como Ashe, Braum e Morgana. Rerrolagem de Ashe desde então subiu no ranking como a melhor composição do TFT para jogar, mas continua difícil de usar devido à rapidez das lutas em Noites de Neon. Os jogadores vão querer velocidade com itens utilitários como Arauto de Zeke e de características como Mecanizado para melhorar o estado do tabuleiro antes de conseguir a Ashe de três estrelas.

Imagem via TFTactics.gg

Usar sete Transgressores por meio de insígnias de Aprimoramentos Hextec normalmente garante aos jogadores o primeiro lugar. Mas às vezes conseguir todas as unidades Transgressoras é mais difícil do que parece. Usar cinco Transgressores é padrão, enquanto mudar para três Transgressores e três ou quatro Encantadores é outra opção viável.

Ashe combina bem com itens de dano de ataque e é melhor durante os estágios intermediário e final do jogo com um Mercúrio como seu terceiro item. Morgana e Braum preferem itens defensivos. E Orianna leva um Araulto de Zeke, fornecendo velocidade de ataque e protegendo sua retaguarda.

Galante flexível

Imagem via Robinsongz

A atualização 12.5 melhorou a jogabilidade de Draven sem o status VIP, fortaleceu Brand, não enfraqueceu Talon e abriu o meta para a rerrolagem de Syndra para se tornar uma composição viável para usar. Muito parecido com a característica Inovador, a composição de Galante tem uma tonelada de carregadores flexíveis que podem sinergizar com uma variedade de unidades e características sólidas no final do jogo.

Imagem via Phin/Lorus

Brand é melhor como três estrelas se os jogadores quiserem mantê-lo como carregador principal, e Syndra também. Ambos querem itens de poder de habilidade, enquanto Draven e Zeri recebem itens de dano de ataque. Brand é melhor com quatro unidades Arcanistas e apenas três unidades Galantes.

Imagem via LeDuck

Os jogadores devem escolher um caminho Galante com base nos itens recebidos durante os estágios iniciais do jogo e escolher Aprimoramentos Hextec que darão suporte às suas composições no final do jogo nos estágios 3-5 e 5-1. A rerrolagem do Talon foi deixada intocada durante a atualização 12.5, com poucas mudanças em relação à versão Galante.

Poder do Socialite

Imagem via TwoBiers

Irelia não é tão forte quanto no lançamento de Noites de Neon, mas ainda pode levar os jogadores para um dos quatro primeiros por meio das características Atacante e Socialite. Ela se destaca melhor quando colocada dentro dos holofotes de Socialite, mas isso pode levar a problemas durante os estágios finais do jogo, quando os inimigos podem se posicionar corretamente ao redor do seu carregador principal. Irelia também precisa de um Mercúrio como seu terceiro item devido à quantidade de controle de grupo presente durante os estágios finais do jogo.

Imagem via TwoBiers

Equipar carregadores secundários pode melhorar o estado do tabuleiro no final do jogo. Senna é uma carregadora poderosa, especialmente sendo três estrelas, assim como o Gnar. E não se esqueça de Sivir: ela ainda pode causar um bom dano, especialmente com um Arauto de Zeke ou dois. Os jogadores também podem optar por usar Morgana na linha de frente para obter mais defesa se conseguir um Silco não for uma possibilidade, ativando a característica Encantador para obter mais proteção em geral.

Outras composições de TFT

Devido à flexibilidade do Conjunto 6.5 com os Aprimoramentos Hextec e o meta sendo aberto dependendo do que os jogadores estão escolhendo focar em um lobby, há uma série de composições viáveis ​​que os jogadores podem escolher para alcançar uma colocação entre os quatro primeiros.

Rerrolagem Quimtec

Imagem via Robinsongz

A rerrolagem Quimtec cai durante os estágios finais do jogo, mas ainda pode atingir os quatro primeiros, dependendo de outras composições no lobby do jogador.

Mutante

Imagem via Phin/Lorus

Composições de Mutantes ainda são muito fortes, mas exigem Malzahar como carregador principal, Kha’Zix preferencialmente como carregador secundário e bons itens defensivos em Cho’Gath.

Sivir

Imagem via MetaTFT

Sivir é mais um suporte de carregador em conjunto com a Irelia, mas ainda pode se destacar como uma carregadora principal. Um Mercúrio é um terceiro item necessário e o Arauto de Zeke pode aumentar sua velocidade, causando mais dano para o resto da equipe limpar a equipe inimiga.

Rerrolagem de Cano Duplo

Imagem via LeDuck

A característica Cano Duplo foi fortalecida através da atualização 12.5, junto com um pequeno bônus para Lucian. Gangplank ainda é uma carregador forte, enquanto Jinx é uma adição sólida no final do jogo que pode avançar a composição para uma colocação entre os quatro primeiros e até uma vitória no lobby.

Rerrolagem de Yordle

Imagem via LeDuck

A rerrolagem de Yordle está de volta, mas às vezes ainda pode sair pela culatra. Uma Vex de três estrelas em conjunto com Poppy na linha de frente pode proteger suas unidades das linhas de trás, enquanto Corki funciona melhor com itens como Efeito Azul, Capuz da Morte de Rabadon e Pistola Lâminar Hextec.

Rerrolagem de Senna

Imagem via LeDuck

A rerrolagem de Senna prospera no meta com os fortalecimentos de Encantadores da atualização 12.5. Itens ideais em Senna são itens de dano de ataque, enquanto Morgana três estrelas pode manter a linha de frente.

Brutamontes

Imagem via LeDuck

Brutamontes sofreu um pouco com os enfraquecimentos de Renata Glasc e Vi, mas a composição ainda é jogável. Renata combina bem com itens como Morellonomicon e Efeito Azul, enquanto Vi prospera com itens defensivos como Determinação Titânica, Colete Espinhoso e Centelha Iônica.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 06 de março.