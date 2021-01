Atualização do Conjunto 4,5 de TFT no PBE enfraquece Samira e fortalece Yone

A atualização mais recente de Teamfight Tactics no PBE resolveu vários erros e segue ajustando atributos de campeões, itens e características para o lançamento do Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras na semana que vem.

Só resta uma atualização do Conjunto 4,5 no PBE antes de finalizar as notas da atualização 11.2 e levar Destinos: Festival das Feras aos servidores ativos. Vários campeões que estavam fortes demais ou fracos demais foram balanceados nesta semana, além de algumas características. A porcentagem de DdA de Samira havia sido reduzida e foi reduzida novamente, enquanto Yone recebeu melhorias ao dano de Inesquecido.

Another day, another batch of PBE patch notes. Today is our "Branch Cut" meaning tomorrow's build should be the last one, so if you have any last minute feedback, this morning is the time to get it in! pic.twitter.com/SbW7tkJLrn — Riot Mort (@Mortdog) January 13, 2021

Só falta uma atualização final no PBE para a atualização 11.2 de TFT, segundo Stephen “Mortdog” Mortimer, designer do jogo, então é recomendável que você jogue para “dar sua opinião, mesmo que de última hora”.

Além de enfraquecer Samira (DdA da habilidade reduzido para 50/60/80%) e fortalecer Yone (Dano do Inesquecido aumenta para 350/600/1.500), a vida da característica Lutador foi reduzida e o Portal de Zz’Rot recebeu um bônus de 0/0/10/20/40/80/120/200 de armadura e RM ao Constructo, com base no Estágio. As Lanternas da Sorte também receberam ajustes e passaram a aparecer depois do Carrossel do meio do Estágio em vez do início do Estágio.

Entre os erros corrigidos, estão animações de ataque, Shyvana presa em sua animação de voar quando atordoada, texto flutuante de combate de Braum e Artefatos extras de Ornn sendo recebidos se ele fosse combinado enquanto terminava de criar. Outras pequenas mudanças da atualização do Conjunto 4,5 no PBE incluem aumento da velocidade de ataque de Diana, que deveria ter ido ao ar antes, e reversão do dano por casa de Nidalee (reduzido de 25% para 20%).

O lançamento do Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras está marcado para 21 de janeiro, com a atualização 11.2.

