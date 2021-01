Aqui estão todos os artefatos do Ornn no Conjunto 4.5 do TFT

O retorno de Ornn para Teamfight Tactics introduziu 10 artefatos, ou itens que podem mudar o jogo, no Conjunto 4.5 Destinos: Festival das Feras.

Ornn é um campeão de custo cinco com as características Vanguarda, Sabugueiro e Ferreiro. Ele é um poderoso tanque da linha de frente que invoca um elemental que diminui a velocidade dos inimigos e causa dano mágico ao passar. Ornn também é um ferreiro dentro do conjunto 4.5, uma característica única que tem a habilidade de criar um Artefato.

Ao participar de uma rodada de combate, Ornn começa a fabricar um dos 10 itens Artefato em seu arsenal. Quanto mais alto seu nível de estrelas, mais rápido ele trabalha.

Ornn de uma estrela: a cada quatro combates

Ornn de duas estrelas: a cada três combates

Ornn de três estrelas: a cada combate

Cada artefato é único no sentido de que um campeão só pode ser equipado com um, semelhante ao Efeito Azul e ao Gume do Infinito. O debate sobre qual artefato é o mais provável não será decidido até que o Conjunto 4.5 chegue aos servidores ativos. O designer de jogos principal do TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer, começou a conversa por meio de um tweet após a primeira semana de testes no APT, exibindo um gráfico de Artefatos do Ornn de um usuário do Reddit enquanto buscava feedback. Mas com tantas mudanças de equilíbrio ocorrendo em várias atualizações no APT, as opiniões provavelmente irão variar até que o Conjunto 4.5 chegue aos servidores ativos.

De estatísticas infinitas a destruição de armadura e resistência mágica, aqui estão os 10 artefatos que Ornn pode criar:

Gold Collector

Atributos: +40 de dano de ataque e +20 por cento de acerto crítico

Habilidade: “O usuário abate instantaneamente os inimigos em que causa dano se tiverem menos de 10% de vida. As execuções geram um de ouro.”

Rocket-Propelled Fist

Atributos: +15 de mana, +25 de armadura e +200 de vida

Habilidade: “No início do combate, o usuário puxa o inimigo mais distante para o alcance corpo a corpo, atordoando-o por 1,5 segundo. Os aliados dentro do alcance priorizarão o ataque ao inimigo. ”

Manazane

Atributos: +20 de dano de ataque, +20 de velocidade de ataque e +15 de mana

Habilidade: “Depois que o usuário lança seu feitiço pela primeira vez em cada combate, ele restaura 100 de Mana em seis segundos.”

Infinity Force

Atributos: +33 de cada atributo diferente de vida e +333 de vida.

Randuin’s Sanctum

Atributos: +25 de armadura, +25 de resistência mágica e +200 de vida.

Habilidade: “No início do combate, todos os aliados adjacentes ao usuário ganham 50 de Armadura e Resistência Mágica para o resto do combate (o usuário não).”

Obsidian Cleaver

Atributos: +200 de vida e +30 de dano de ataque.

Habilidade: “Os ataques e dano mágico do usuário destroem a Armadura e a Resistência Mágica em 40 por cento por três segundos.”

Death’s Defiance

Atributos: +15 de dano de ataque, +15 de velocidade de ataque e +25 de armadura

Habilidade: “60 por cento do dano que o usuário recebe é causado em cinco segundos como dano não letal.”

Eternal Winter

Atributos: +200 de vida, +15 de poder de habilidade e +25 de armadura

Habilidade: “Inimigos que causam dano ao usuário têm sua Velocidade de Ataque reduzida em 50 por cento por 2,5 segundos. Depois de sofrer a desaceleração cinco vezes, o atacante é congelado. O tempo de recarga de Congelado é de cinco segundos.”

Zhonya’s Paradox

Atributos: +15 de poder de habilidade, +25 de armadura e +25 de resistência mágica

Habilidade: “A primeira ocorrência de dano que reduziria o usuário a menos de 40 por cento da vida é evitada, tornando-o invulnerável por 2,5 segundos.”

Anima Visage

Atributos: +200 de vida, +15 de velocidade de ataque e +25 de resistência mágica.

Habilidade: “O usuário regenera 8 por cento de sua vida máxima a cada segundo.”

O conjunto intermediário Destinos: Festival das Feras será lançado nos servidores ativos em 21 de janeiro. Os atributos e descrições de cada um dos 10 artefatos de Ornn estão sujeitos a alterações antes do lançamento do conjunto 4.5. Quaisquer alterações feitas antes e depois do lançamento serão atualizadas no artigo original.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 09 de janeiro.