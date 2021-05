Minecraft Championships (MCC) 14: Placar, classificação e resultados

A seca de cinco meses acabou e Noxcrew está de volta com a próxima iteração do Minecraft Championships, trazendo jogos, recursos e conteúdo renovados para milhões de telespectadores em todo o mundo.

A 2ª temporada da MCC, que começa com a MCC 14 em 29 de maio, será a estreia de vários novos projetos da Noxcrew, incluindo o MCC Live, um novo serviço ao vivo que permitirá aos espectadores rastrear facilmente as pontuações do evento e acessar o ponto de vista de cada competidor individualmente.

Com este relançamento, Noxcrew manteve a mesma abordagem para o formato MCC, jogando-o com 10 equipes compostas por quatro criadores de conteúdo. Essas equipes vão competir em oito jogos diferentes, ganhando pontos ao longo do evento, com as duas primeiras equipes no final de todas as oito rodadas competindo em um confronto final pela moeda MCC.

Se você planeja assistir ao evento em uma das streams do competidor ou na transmissão oficial do Noxcrew, através do canal da Twitch da equipe, aqui estão todas as pontuações, classificações e outros detalhes de cada rodada do MCC 14.

Noxcrew estará anunciando outra “grande surpresa” no final do MCC 14, então certifique-se de sintonizar em 29 de maio às 16h na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de maio.