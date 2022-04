Hackers invadem canal de Reckful no YouTube para aplicar golpe

O canal de Byron “Reckful” Bernstein, que era criador de conteúdo de World of Warcraft, foi invadido por hackers, segundo uma das pessoas que mantêm o funcionamento do canal no YouTube.

Reckful morreu aos 31 anos de idade em julho de 2020, mas seus canais na Twitch e no YouTube continuam no ar, para preservar seu legado. Hoje, um de seus editores do YouTube foi alertado para um golpe que vem acontecendo. “Aqui é um dos editores, avisando que o canal de Reckful no YouTube foi invadido. Estou tentando recuperá-lo, então não clique em nenhum link”, disse ele na descrição do canal. Na Twitch, o canal de Reckful continua normal.

Captura de tela via Reckful

Parece que os hackers invadiram o canal de Reckful no YouTube para fazer transmissões falsas com golpes de Bitcoins, mas nenhum desses vídeos foi encontrado até o momento, provavelmente porque o editor que alertou os fãs excluiu o conteúdo. O último vídeo que aparece no canal é de 2020 e mostra Reckful jogando Everland, jogo criado por ele.

Não é o único incidente recente de invasão de uma conta de streamer inativo. Segundo o Dexerto, também foram invadidos os canais de Federico “Fedmyster” Gaytan, ex-integrante do OfflineTV, na Twitch e no YouTube. Os dois canais estão offline no momento, o que indica que podem ter saído do ar por promover conteúdo ilegal. Fedmyster não se pronunciou sobre a situação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 18 de abril.