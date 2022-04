Netflix lança versão mobile de Exploding Kittens no mês que vem

O próximo projeto da Netflix no mundo dos jogos envolve o explosivo jogo de cartas Exploding Kittens, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, e inclui uma versão mobile do jogo e uma série inspirada nele. O lançamento do jogo está previsto para o mês que vem e a série, para o ano que vem.

Originalmente, Exploding Kittens é um jogo físico de cartas criado por Elan Lee e Shane Small e lançado em 2015, após um financiamento coletivo bem-sucedido através do Kickstarter, que contou com 220.000 apoiadores e arrecadou mais de US$8,7 milhões (R$41,5 milhões hoje em dia). Com capacidade para dois a cinco jogadores, o jogo conta também com ilustrações de Matthew Inman.

Agora, a Netflix se prepara para lançar Exploding Kittens em cerca de 30 idiomas com a mesma jogabilidade do jogo físico, que consiste em pegar cartas e evitar o Exploding Kitten. A versão da Netflix virá com cartas exclusivas chamadas “Radar” e “Flip Flop”, uma para ajudar os jogadores a localizarem o Exploding Kitten no baralho e a outra para inverter a ordem das cartas jogadas. Ainda segundo a Netflix e a Variety, “cartas e mecânicas de jogo futuras serão temáticas da série animada, para que amigos e famílias possam jogar com seus personagens favoritos e trazer a série para as jogatinas da vida real”.

Como outros jogos da Netflix, Exploding Kittens será totalmente gratuito para os assinantes do serviço, incluindo as cartas e mecânicas adicionadas no futuro. É diferente da versão mobile antiga do jogo, onde é preciso comprar mais cartas.

Além do lançamento do jogo, no mês que vem, a Netflix também anunciou que vai produzir uma série de TV sobre os gatinhos explosivos. A série será produzida por Mike Judge, de Beavis and Butthead e Silicon Valley, e Greg Daniels, de The Office e Space Force. Com roteiro escrito por Inman e Shane Kosakowski, de Archer e Os Muppets, a série explora a premissa de um conflito eterno entre céu e inferno, com os deus e o demônio na Terra, nos corpos de gatos de estimação. Alguns dos atores escalados para dar voz aos gatos são Tom Ellis (Lúcifer), Abraham Lim (Clickbait), Lucy Liu (As Panteras, Kill Bill), Ally Maki (Wrecked, Toy Story 4), Mark Proksch (What We Do In The Shadows, Better Call Saul) e Sasheer Zamata (Woke, Home Economics).

Assinantes Netflix terão a chance de testar o jogo de Exploding Kittens no mês que vem, mas será preciso esperar um pouco mais para ver a série, que chega no ano que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Raul Rocha no Dot Esports no dia 21 de abril.