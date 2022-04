Minecraft Championship (MCC) 21 acontece em 30 de abril

Os Minecraft Championships (MCC) estão oficialmente de volta a um cronograma regular, começando pelo MCC 21, que será em abril. O MCC 21 será realizado no fim do mês, em 30 de abril, segundo a Noxcrew.

A Noxcrew já tinha voltado de uma folga para realizar o MCC 20 em 26 de março. O MCC 21 será o segundo evento dessa segunda metade da temporada do MCC.

A conta oficial do MCC no Twitter divulgou um vídeo curto com vários jogadores de MCCs anteriores no Decision Dome para ilustrar o anúncio.

We’ll be back in the Decision Dome on Saturday 30th April👑



Teams will be announced next week✌️ pic.twitter.com/na6ehURti6 — MC Championship (@MCChampionship_) April 7, 2022

Provavelmente o MCC 21 terá o mesmo mapa levemente alterado da segunda temporada, que foi usado no MCC 20, e os mesmos jogos do MCC 20 também. Os jogos que serão de fato jogados são decididos pelos 10 times que votam no Decision Dome. Além de escolher os jogos, eles também decidem a ordem.

No momento, os jogos pré-selecionados para a temporada são Ace Race, Battle Box, Big Sales at Build Mart, Grid Runners, Hole in the Wall, Parkour Tag, Sands of Time, Sky Battle, Survival Games, TGTTOSAWAF, Rocket Spleef Rush e Dodgebolt como encerramento entre os dois melhores times. Entre esses jogos, só nove serão escolhidos para o evento e oito serão jogados. Para saber mais sobre os jogos e suas pontuações, você pode acessar o site da Noxcrew.

O anúncio da Noxcrew também revelou que os 10 times participantes do MCC 21, cada um composto de quatro criadores de conteúdo, serão divulgados na semana que vem. Mais informações do MCC 21 provavelmente serão reveladas em breve no perfil oficial do MCC no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Kacee Fay no Dot Esports no dia 07 de abril.